Sasha Calle es la nueva Supergirl: la prima del hombre de acero hará su debut en el Universo Extendido de DC en 'The Flash'

Era cuestión de tiempo que Supergirl llegase al Universo Extendido de DC y la espera pronto llegará a su fin, ya que Warner ha contratado a la actriz Sasha Calle para dar vida a la prima del hombre de acero.

Calle es conocida en Estados Unidos por su participación en la serie diaria 'The Young and the Restless', siendo nominada a los Daytime Emmys por su interpretación como Lola Rosales. Su debut en el DCEU tendrá lugar en 'The Flash' y a partir de ahí solamente el tiempo dirá cuántas veces se meterá en la piel de esta superheroína.

"Destinada a interpretar este papel"

El propio Andy Muschietti, director de la película, ha comunicado personalmente la noticia a Calle, publicando luego un vídeo en Instagram en el que se ve sensiblemente emocionada a la actriz tras enterarse de que había sido elegida para el papel.

El propio Muschietti ha comentado a Deadline que "vi más de cuatrocientas audiciones. El grupo de talentos era asombroso y fue muy difícil tomar una decisión, pero finalmente encontramos a una actriz destinada a interpretar este papel". Buen forma de dejar clara su confianza en Calle para estar a la altura.

Calle viajará en breve para unirse al rodaje de 'The Flash', cuyo estreno está previsto a día de hoy para el 4 de noviembre de 2022. Antes de verla en acción llegarán otras películas de superhéroes de DC como 'La Liga de la Justicia de Zack Snyder', 'The Suicide Squad' o 'The Batman'.