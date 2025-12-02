'Sonic' y 'Las Tortugas Ninja' tendrán nuevas películas en 2028, pero fuera de sus sagas principales

Desde su fusión con Skydance, raro es el mes que Paramount no saca pecho de alguna manera, anunciando nuevos proyectos millonarios o adquisiciones a golpe de talonario. Ya sea asegurarse los derechos de 'South Park' por 1500 millones de dólares o firmar con los creadores de 'Stranger Things', los hermanos Duffer, por cuatro años de proyectos, el estudio quiere dejar claro que, pese a su aparente inestabilidad durante los últimos años, no se va a ningún sitio.
Son mutantes y adolescentes, siempre comen pizza al dente
Para continuar con la tendencia, Paramount anunció ayer, como hemos leído en Variety, dos futuros proyectos por sorpresa para 2028 que, de momento, mantiene ocultos bajo un velo de misterio. El primero es un spin-off de 'Sonic' que estará totalmente separado de 'Sonic 4', que saldrá el 19 de marzo de 2027, e intentará repetir y ampliar su éxito. Al fin y al cabo, las tres entregas han costado en total unos 300 millones y han recaudado 1.200 en todo el mundo, ¿cómo no intentar hacer un jaque mate?
Ese mismo año se estrenará también, por fin y tras años de dimes y diretes, una versión a caballo entre la imagen real y la animación de las Tortugas Ninja. Tristemente, no será la adaptación de 'El último ronin', que se confirmó que se había cancelado hace poco: se tratará de una aventura para toda la familia y, una vez más, se trata de un proyecto independiente y diferenciado de 'Caos Mutante 2', que saldrá el 17 de septiembre de 2027.
Además, el estudio ha anunciado que, para celebrar su 40 aniversario, reestrenará 'Top Gun' el año que viene. Tiene sentido: en 1986 recaudó 357,4 millones (más de 1000 millones ahora teniendo en cuenta la inflación) y están intentando caldear el agua para una posible tercera parte con o sin Tom Cruise. Paramount está preparando todo para que sigamos teniendo necesidad de velocidad... Y no parecen dispuestos a parar.
