'Tank Girl': Margot Robbie prepara una nueva adaptación y ya tiene al director

Esta misma semana se ha sabido que Margot Robbie ha puesto en marcha un reboot de 'Tank Girl' a través de su productora LuckyChap Entertainment. El proyecto avanza a buen ritmo porque ya se ha contratado a Miles Joris-Peyrafitte -'Dreamland'- para que se ocupe de la puesta en escena según Collider.

El anuncio del proyecto ha venido de la mano de Alan Martin, co-creador de 'Tank Girl', quien también ha confirmado el fichaje de Joris-Peyrafitte. Además ha desvelado que el guion será escrito por Mallory Westfall, conocida hasta ahora por su participación en las televisivas 'Fear the Walking Dead' y 'Channel Zero'.

Robbie quiere esperar a leer el guion

Muy importante va a ser que Robbie quede satisfecha con el trabajo de Westfall, ya que el proyecto se está desarrollando con la idea de que ella misma lo protagonice. Sin embargo, la actriz no está dispuesta a dar el sí hasta haber podido leer el guion. No la culpo por no querer arriesgarse a comprometerse y que luego el material no esté a la altura de sus expectativas.

'Tank Girl' tiene su origen en un cómic lanzado en 1988 que ya dio el salto a la gran pantalla en 1995 con Lori Petty dando vida a la protagonista, quien maneja un tanque viajando a lo largo de un mundo post-apocalíptico, donde realiza trabajos peculiares y no deja de meterse en líos.

Esta nueva adaptación parece que introducirá ciertos cambios -lógico por el miedo a que pueda ser otro sonoro fracaso en taquilla como su primera versión cinematográfica-, en concreto llevará a la protagonista a unir fuerzas con una forajida y un grupo de rebeldes para acabar con la tiranía del gobierno que acapara el control del escaso agua disponible.