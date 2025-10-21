Vuelve 'Prison Break' en forma de reboot, pero si eras fan de la serie original tenemos malas noticias

Para escenificar la "edad dorada" de las series, siempre hay tres nombres que salen a la palestra: 'Perdidos', 'Mujeres desesperadas' y, por supuesto, 'Prison Break'. El éxito e importancia en la cultura popular de Scofield y compañía era palpable en su momento, aunque ahora, 20 años después de su primer episodio, parece haberse desvanecido. Quizá por eso, conscientes de que el concepto puede atraer nuevo público y apelar a la nostalgia al de toda la vida, por fin se ha anunciado que el reboot que tantas veces se ha insinuado se hará realidad.

¡Todos a la cárcel!

Este será, de hecho, el segundo intento de revivir 'Prison Break' después de la quinta temporada que apareció en 2017 y duró 9 episodios que no gustaron demasiado a los fans. Quizá por eso, como confirma Variety, este revival se olvida por completo de los personajes originales y contará una nueva historia en la que una ex-soldado convertida en oficial de prisiones acepta un trabajo en una de las cárceles más mortales de Estados Unidos... para demostrar lo lejos que puede llegar por alguien a quien ama. Vamos, lo mismo pero con otro sabor.

La protagonista será Emily Browning ('American Gods', 'Class of '07'), y estará acompañada por nombres desconocidos como Drake Rodger, Lukas Gage, Clayton Cardenas o Myles Bullock. Y no, de momento no tiene pinta que Wentworth Miller vaya a hacer una aparición estelar, aunque podría pasar, porque han remarcado que las dos 'Prison Break' transcurren en el mismo universo, solo que con diferentes personajes y tramas.

El showrunner de la serie será Elgin James, conocido por su película 'Little Birds' y que ya hizo la labor de director televisivo en 'Mayans MC' y 'The Outlaws'. Es la mejor opción posible, porque conoce bien la cárcel por dentro: fue condenado a un año y un día en 2011 por tratar de extorsionar a un político supremacista, y de nada sirvieron las peticiones de Ed Harris o Robert Redford para que le soltaran.

Este reboot llega en un momento curioso, porque la mayoría de series nostálgicas y remakes tardíos ya han llegado a su final o están en camino de hacerlo, y la fiebre parece haber bajado en lo que dentro de unos años se estudiará como una absoluta locura sin medida ni sentido. ¿Habrán mirado con lupa esta nueva 'Prison Break'? ¿Realmente tienen algo que contar? ¿Habrá tatuajes en la espalda? Solo el tiempo nos lo dirá.

