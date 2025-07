¡Vuelve 'Se ha escrito un crimen'! Jamie Lee Curtis toma el manto de Angela Lansbury y volverá a hacer de Jessica Fletcher en una inesperada continuación

El 30 de septiembre de 1984, los espectadores conocieron por primera vez a Jessica Fletcher, la escritora de novelas de crimen a la que la muerte acompaña allá por donde va. En total, 'Se ha escrito un crimen' aguantó durante doce temporadas y un total de 264 episodios y 4 películas televisivas. Angela Lansbury se retiró del papel en 2003, con la emisión de la última película, y todo el mundo pasó a recordarlo con nostalgia imperecedera. ¡Hasta ahora!

Jamie Lee ha escrito un crimen

Y es que, según ha desvelado Entertainment Tonight, Jamie Lee Curtis está muy cerca de firmar para protagonizar el reboot de 'Se ha escrito un crimen': "Oh, está... pasando. Estamos a punto, pero sí, estoy muy emocionada. Muy emocionada. Pero estoy calmando mi entusiasmo hasta que empecemos a rodar, tengo un par de cosas de las que ocuparme, pero después disfrutaré este trabajo".

Según desveló Deadline, no se trataría de una serie, sino de una película, escrita por Lauren Schuker Blum y Rebecca Angelo, guionistas de 'Golpe a Wall Street'. No es tan raro, en realidad: a lo largo de los años hasta su muerte, Lansbury fue diciendo que quería volver con otra película más basada en la serie, hasta que, finalmente, afirmó que daría tanto bajón ver a Fletcher con una edad que prefería no hacerlo.

Cualquier proyecto relacionado con la serie se quedó olvidado tras la muerte de la actriz, pero en plena era de las secuelas tardías y las franquicias, no podían dejar morir 'Se ha escrito un crimen' como si nada. No sin, al menos, llevar a nuestra mejor persona a investigarlo.

