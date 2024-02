Después de 'Pobres criaturas', Yorgos Lanthimos prepara una nueva película con Emma Stone y un remake coreano de lo más marciano

Yorgos Lanthimos llegó al cine estadounidense en 2015 después de haber dirigido películas fantásticas e inclasificables como 'Alps' o 'Canino'. Lo hizo por sorpresa, con una pequeña (e increíble) fábula titulada 'Langosta'. El público mainstream le descubrió y desde entonces ha aprovechado estar subido en la ola para hacer tantas películas como ha podido. Con 'Pobres criaturas' triunfando en taquilla y nominada a once Óscars, el director no se ha quedado sentado a disfrutar de su éxito. De hecho, ya ha dirigido otro título, que saldrá este año, y ha puesto sus ojos en un inesperadísimo remake. Apretando el acelerador siempre.

Una yorgía de buen cine

Aún no tiene fecha de estreno, pero Lanthimos terminó de rodar 'Kinds of kindness', una película antológica dividida en tres historias, en diciembre de 2022, cuando aún se titulaba 'And'. En el reparto repiten Emma Stone y Willem Dafoe, a los que se les unen caras como las de Jesse Plemons o Margaret Qualley. En Fox Searchlight saben que tienen un diamante entre manos, y tendrán que estudiar su fecha de estreno con lupa.

Incluso puede que, hasta entonces, a Lanthimos le de tiempo a acabar su siguiente rodaje, un remake de la comedia surcoreana 'Salvar el planeta Tierra', una película de 2003 en la que un hombre está convencido de la futura invasión extraterrestre (de Andrómeda, más concretamente) y decide secuestrar al presidente de una compañía química, creyendo que es uno de los alienígenas, para que le de toda la información. En manos del director puede pasar cualquier cosa.

La película se rodará este verano y lleva años tras ella y conseguir sus derechos. De hecho, originalmente el director era el mismo que el de la original, Jang Joon-hwan, pero ha acabado oficialmente en manos del griego, según Variety. Al ritmo que lleva, Lanthimos está dispuesto a aprovechar su momento , y si para ello tiene que dirigir una película al año, que así sea. Nosotros no nos vamos a quejar.

