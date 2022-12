La isla de las tentaciones 5: Claudia y Javi volvieron a montar una escena en el debate y revelaron la gran mentira de su relación

Javi y Claudia han demostrado ser la carnaza que buscan los realities de Telecinco. Si ya en los reencuentros la armaron gorda, en el debate de La isla de las tentaciones han vuelto dar un espectáculo de gritos e insultos, con giro inesperado incluido: Javi ha estado mintiendo sobre su verdadera edad.

"Me quité un par de años"

Ya en su momento sorprendió que se fueran juntos de la isla, teniendo en cuenta que Claudia se ha pasado toda la edición enfadada por ver que su novio no se acercaba a las solteras y él ahogando las lágrimas en sus calzoncillos estampados con su cara, sin olvidar la infidelidad de ella con Álvaro.

Nada bueno se presagiaba de una relación así pero tampoco esperábamos que el resultado fuera lo que vimos en el reencuentro: Claudia llorando a lágrima viva por las continuas infidelidades de Javi tras la isla, algo que él se dedicó a negar tajantemente y acusarla de mentirosa.

'El debate de las tentaciones' fue como el reencuentro 2.0, pero con una inesperada revelación: Javi le ha estado mintiendo sobre su edad y en realidad no tiene 25, sino 28. Claudia le echó en cara todos los cumpleaños en los que ha soplado mal las velas y Sandra admitió que el programa no comprobó su DNI para contrastar su edad (tampoco era tan difícil de averiguar, teniendo en cuenta que ya se sabía que había nacido en el 94). Javi se encogió de hombros: "Me quité un par de años"

La masacre continuó hasta que Sandra Barneda los puso frente a frente para sincerarse. Claudia seguía empeñada en que le quería pero él no admitió nada y terminaron los dos llorando y dando por muerta la relación con un abrazo.

Todavía queda el "debate final del debate final", que será este domingo. Mediaset ya ha confirmado la temporada 6 de La isla de las tentaciones (que se grabó este verano, después de la 5), aunque aún no hay fecha de estreno.