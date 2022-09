La isla de las tentaciones: un exconcursante explica de dónde sale el alcohol en las fiestas del reality

¿Alguna vez os habéis preguntado de dónde salen las copas que beben los concursantes de La isla de las tentaciones? En los episodios del reality de Telecinco, los concursantes siempre están con una copa llena en la mano, aunque nunca se ve a nadie rellenárselas... Un exconcursante del programa ha aclarado este misterio.

Barra libre

Uno de los elementos más habituales en las galas de La isla de las tentaciones es el acohol. No falta la fiesta en la que los concursantes no vayan con el vaso lleno hasta arriba en la mano, lo que seguramente facilite que se les suelte la lengua con las confesiones. Pero, ¿cómo gestiona el reality el consumo de bebidas alcohólicas?

Diego Pérez (A.K.A. James Lover), exconcursante de la temporada 3 de La isla de las tentaciones, explicó en un TikTok cómo funciona el tema del alcohol en el reality. Cuando le preguntaron cuánto alcohol les daban, él contestó: "Barra libre".

Según Diego, el programa les rellenaba constantemente la copa, pero lo hacían en la cocina y nunca delante de la cámara, ya que "no se puede mostrar en televisión". Al parecer, es el propio equipo del reality el que va llamando a los concursantes para acudir a la cocina y rellenarles el vaso o ponerles un chupito.

A pesar de la carta blanca que da el programa a los concursantes con el alcohol, Diego puntualiza que hay control y que, si alguien se pasaba y se ponía "demasiado contento", paraban y no le daban más. El ex concursante también recuerda a su ex compañero del concurso, Manuel González, que siempre estaba allí para rellenarse el vaso e incluso, a veces, llamaba a la puerta y no le abrían.

La isla de las tentaciones emite su gala principal los miércoles a las 22:50 en Telecinco y su debate los lunes a las 22:45 en Cuatro.