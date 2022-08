Jesús Vázquez presentará 'The Bachelorette', el nuevo reality de citas que prepara Telecinco

Con 'Pesadilla en El Paraíso' y la temporada 5 de 'La isla de las tentaciones' a punto de estrenarse, Mediaset aún tiene otro reality en el horno, para el que acaba de encontrar presentador. 'The Bachelorette' es el nuevo dating show de Telecinco que estará presentado por Jesús Vázquez.

Soltera busca solteros

Telecinco ya anunció en su momento que tenía en marcha el proyecto de 'The Bachelorette' y confirmó recientemente que el programa estaba previsto para el último cuatrimestre del año. Poco después, la cadena por fin ha divulgado quién será el presentador del reality: Jesús Vázquez.

El veterano presentador es un habitual de Mediaset, habiendo presentado anteriormente programas como 'Operación Triunfo', 'Supervivientes' o 'Got Talent', y con experiencia previa en realities de citas tras su paso por 'First Dates: Crucero' y 'First Dates Café'. Vázquez hará de maestro de ceremonias del dating show en los momentos más importantes del programa, como las noches de presentaciones o las "ceremonias de la rosa".

'The Bachelorette' adapta el formato original estadounidense 'The Bachelor', creado en 2002 por la cadena ABC. En la edición española, una joven soltera buscará el amor entre varios candidatos, a los que irá conociendo a través de citas hasta decidir cuál es el elegido. El programa ha sido versioneado con éxito en 38 países.

De momento no se sabe mucho más del proyecto, que se realizará en colaboración con Warner Bros. ITVP España, y que espera estrenarse a lo largo de la temporada de otoño.