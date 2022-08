'Pesadilla en El Paraíso': todo lo que sabemos sobre el nuevo reality de Telecinco sobre celebrities conviviendo en una granja

Los realities al estilo 'Gran Hermano' parecen ser la gallina de los huevos de oro en Telecinco (o, como mínimo, le funcionan lo suficientemente bien como para encadenar uno tras otro en su parrilla). 'Pesadilla en el Paraíso' es uno de los próximos estrenos que tiene preparados para este año y que viene a ocupar el hueco de 'Supervivientes' y 'La isla de las tentaciones'.

Formato

'Pesadilla en el Paraíso' es el lavado de cara de 'The Farm', un formato del que ya se han hecho cuatro temporadas en España (dos en Antena 3 y otras dos en Telecinco, la última bajo el título 'Acorralados: Aventuras en el bosque'). El reality consistirá en enfrentar a una serie de celebrities a la vida en un entorno rural, privadas de muchas de las comodidades de la vida moderna.

El formato original es sueco y ya se ha versioneado en 30 países. Gira en torno a la convivencia de los participantes y cómo realizan tareas desde ocuparse de los animales a cutlivar alimentos. Al igual que 'Supervivientes' o 'Gran Hermano', se harán eliminaciones periódicas hasta que solo quede un ganador.

Mediaset ha comentado su voluntad de cambiar cosas respecto a programas anteriores, principalmente la opción de grabar el programa y que no sea en directo, aunque todavía no se ha confirmado si finalmente se hará así.

Participantes

Telecinco está confirmando cada poco la identidad de los famosos que participarán en el reality, que ascenderá a un total de 16. De momento, estos son los confirmados:

Pipi Estrada (@PipiEstrada1) es el primer concursante oficial del nuevo reality de Telecinco #PesadillaEnElParaíso 🐑 pic.twitter.com/zHnabieuf2 — Pesadilla En El Paraíso (@PesadillaEnElPa) August 3, 2022

Pipi Estrada (periodista, ex de Terelu Campos, 'Sálvame'), Omar Sánchez (ex de Anabel Pantoja, 'Supervivientes'), Gloria Camila (hija de Ortega Cano y Rocío Jurado, 'Ya es mediodía'), Mónica Hoyos (presentadora, modelo y actriz, ex de Carlos Lozano, 'Gran Hermano VIP'), Víctor Janeiro (torero, marido de Beatriz Trapote, 'Ven a cenar conmigo: gourmet edition'), Alyson Eckman (presentadora, cantante, 'Gran Hermano VIP'), Juan Alfonso Milán (modelo, primo de Felipe VI), Marco Ferri (modelo, 'Gran Hermano VIP'), Daniela Requena (periodista, influencer, 'Deluxe') y Steisy (influencer, pareja de Pablo Pisa, 'Mujeres y hombres y viceversa').

Presentadores

Lara Álvarez y Carlos Sobera serán los dos presentadores principales. Álvarez al frente de las galas semanales y retransmitiendo el día a día desde la granja y Sobera moderando los debates. El programa se grabará en Cádiz.

Fecha de Estreno

Telecinco aún no ha hecho pública la fecha oficial de estreno pero sí lo confirmó como uno de sus estrenos para esta próxima temporada (el último cuatrimestre del año). Teniendo en cuenta que es el claro reemplazo de 'Supervivientes', se estima que se estrene tras la pausa veraniega a principios de septiembre.

Lo que sí tiene fecha confirmada es 'Rumbo a El Paraíso', un programa exclusivo de la plataforma de pago de Telecinco que adelantará algunas de las claves de la mecánica del reality. Presentado por Lara Álvarez, desvelará las identidades de otros cuatro concursantes y los someterá al 'Test de Granjeros', donde demostrarán sus aptitudes (o falta de ellas) para la vida en la granja. Se estrenará el martes 23 de agosto en Mitele Plus.