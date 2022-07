Le encanta pero le cuesta: Olga Moreno aclara que no estará en la final de 'Supervivientes'

Se acerca la final de 'Supervivientes' y una de las incógnitas de cara a la última gala (casi más incluso que saber quién ganará) era si Olga Moreno iba a estar para entregar el cheque al ganador, debido a su rivalidad con Jorge Javier Vázquez. Finalmente, la ex ganadora del reality ha confirmado que no estará en la final.

#NoLoTiene

Olga Moreno es una colaboradora habitual de Telecinco y fue la ganadora de la edición 2021 de 'Supervivientes'. Lo normal en el concurso es que la persona que haya ganado la edición anterior sea la que entregue el cheque al próximo vencedor. No obstante, desde hace un tiempo que Moreno se estaba manteniendo alejada de las galas principales de 'Supervivientes' debido a su conocida enemistad con Jorge Javier Vázquez.

Vázquez es íntimo amigo de Rocío Carrasco, quien ahora está contando su experiencia personal en 'En el nombre de Rocío', donde carga contra Antonio David Flores (su ex marido) y Olga Moreno (actual cónyuge de Antonio) de "aprovecharse de su sufrimiento" y de "intentar robarle a sus hijos", entre otras.

Vázquez estuvo de baja una temporada de 'Supervivientes' debido a una laringitis post-covid pero aseguró que estaría en la final para entregar el premio, viniese o no Moreno: "Yo de mi plató no me muevo".

He pensado que si no me he recuperado para la final de @Supervivientes al menos me dejen, de manera excepcional, entregar el cheque al ganador/a. Porque estar, estaré. Que no os quepa la menor. — Jorge Javier Vázquez (@jjaviervazquez) July 12, 2022

En la pasada gala de 'Conexión Honduras', Ion Aramendi le preguntó si vendría a entregar el cheque en la gala final a lo que Moreno respondió: "Me encantaría, pero me cuesta". El asunto no quedó claro en su momento pero ahora la modista ha asegurado que no estará en la final:

Me da rabia porque me hacía mucha ilusión como ganadora y es normal. A cualquier persona que haya ganado le hace ilusión entregar el cheque a la otra persona, pero bueno... ya está. No pasa nada.

El debate sobre su posible asistencia (que fue trending topic en Twitter) ha quedado zanjado por el momento. La gala final de 'Supervivientes' será este jueves 28 a las 22:00 en Telecinco.