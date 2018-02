OT confirma con su apoteósico final que es el fenómeno televisivo del año en España

Tres meses y medio de una apuesta arriesgada por parte de Gestmusic y Televisión Española que han demostrado la validez y vigencia del formato. Amaia se ha coronado como ganadora de un Operación Triunfo que nadie esperaba que triunfara. No, ni siquiera nosotros.

Nadie puede dudar que 'Operación Triunfo' ha sido un auténtico fenómeno. Tanto fans como detractores, bandos con numerosos integrantes en sus filas, saben del éxito de esta edición y de su ejemplaridad como producto transmedia. Más allá de eso, OT ha conseguido reunir a millones de personas delante de un televisor cada lunes hasta las dos de la mañana con un entretenimiento blanco y centrado en la música.

Raphael, nexo de unión de generaciones

La noche comenzó con uno de los mayores nexos de unión entre generaciones. Raphael ha sido la voz de uno de los mayores himnos musicales de nuestro idioma y la cara de muchas Navidades en familia. 'Mi gran noche' ha sido parte de una banda sonora de una película en 1968, cántico en los estadios de fútbol de España, título y leit motiv de otro filme hace dos años, dirigido por Alex de la Iglesia y protagonizado, entre otros, por el propio Raphael.

Es más que uno de los tres artistas con un disco de uranio, es más que 57 años de triunfos sobre el escenario y, por supuesto, más que una influencia para los artistas de hoy en día. En 2014 fue el cabeza de cartel del Sonorama, el festival más indie y moderno de España, que da cita a no pocos jóvenes cada año en Aranda de Duero. Cantar con los cinco finalistas de Operación Triunfo es solo una muestra más de lo vigente que está su talento y de que esta nueva generación si tiene grandes referentes.

Una final a la altura del fenómeno

Alfred, el concursante "más músico" de esta edición y probablemente de toda la historia del programa abrió la veda. Su versión de la también versión de Jamie Cullum de 'Don't stop the music' de Rihanna, trombón en mano, representó la riqueza de géneros en este Operación Triunfo. El programa ha abrazado ritmos más actuales como el reggaeton o el trap pero no ha descuidado otros como el jazz, el bolero e incluso ha dado cabida a Tino Casal y su inmortal Eloise.

Precisamente fue un tango el que prosiguió con la final. Ana Guerra interpretó, y no hay otra palabra para describirlo, 'Volver' de Gardel. Música en directo y baile en riguroso talento 'Ana War', tal y como se le bautizó en el propio concurso, mostró la evolución de alguien que lleva tres meses y medio en un centro de alto rendimiento vestido de programa de televisión aprovechando las clases de un fabuloso claustro de profesores.

La más joven de todos los concursantes de estas edición salió al escenario para darle la razón a la directora de la academia. Noemí Galera confesó en el vídeo previo a la actuación de Aitana que la veía como "una artista con proyección internacional" y la catalana no defraudó con su 'Chandelier'. Los seguidores del canal 24 horas pueden dar buena fe de que era uno de sus temas fetiche, pero aún así fue una interpretación única.

El fenómeno con mayúsculas de Operación Triunfo eligió una canción de M-Clan. 'Miedo' habla de que les pasará a estos cinco finalistas cuando salgan y se den cuenta de la locura que se ha formado alrededor del programa. Los millones de reproducciones en Youtube de las actuaciones de Amaia hablan del tamaño del fenómeno, pero tan sólo uno de los desgarradores gritos del final de la actuación demostraron que ya es una estrella.

Esta primera ronda, la cual dió pie a la final a tres, la cerró Miriam con una potentísima 'Invisible' de Malú. La evolución de la gallega fue destacada por todos los profesores y miembros del jurado y celebrada por su legión de seguidores. 'La leona', como le han apodado, demostró gran potencia vocal y una nueva muestra de su privilegiado vibrato. Quizás se dejó llevar por su

Tras su actuación apareció un nuevo artista invitado. Pablo Alborán sirvió para hacer tiempo para el recuento de votos para conocer esos tres últimos finalistas y también para revivir el espíritu que sembró Pablo López sobre el mismo piano. Un remanso de tranquilidad previo a la penúltima apertura de sobres.

Ana Guerra fue una previsible quinta clasificada. Mucha gente la tendría como su segunda o tercera favorita pero como siempre en el concurso, tan sólo se puede votar a un ganador. También salió de esta terna de tres finalistas Alfred, para incredulidad de no pocos seguidores por los grandes momentos aportados al concurso, dejando su sitio a Aitana, Amaia y Miriam. La última fase constó, como informó el programa previamente y ya es tradición en este formato, de una repetición de las canciones que interpretaron en la 'Gala 0'.

Aitana fue la confirmación de que estos tres meses y medio han dado para mucho. Años luz de distancia separan su primer 'Bang Bang' de este último. Amaia interpretó con la misma dulzura y psicodelia que hace unos meses 'Starman' de Bowie, pero con la seguridad de una finalista. El 'No te pude retener' de Vanesa Martín en la voz de Miriam fue el punto y final de las actuaciones de los concursantes durante este programa.

Amaia coronada Reina de España

No sería un programa en directo si no pasara algo fuera de lo planeado. El sonido, o más bien la falta de él hizo que David Bisbal, el triunfito más exitoso de la primera edición de OT, no pudiera cantar y poner el broche musical final al programa antes del anuncio de la ganadora.

Las quinielas acertaron. Amaia venció a Aitana en una ajustada final. Tan sólo un 4% de los votos separaron a las dos concursantes, una victoria a los puntos de la pamplonesa que llevaba muchas semanas como la favorita no oficial del concurso después de sus exhibiciones en 'City of stars', 'Shake it out' o tantas otras.

Muchos grandes momentos ha proporcionado 'Operación Triunfo'. Que los haters sigan con la bandera de guerra, porque nos esperan muchos meses de conciertos y eventos en los cuales las caras de los 16 concursantes volverán a estar en la televisión y en las redes sociales.