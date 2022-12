La productora de 'Masterchef' amenaza a Patricia Conde con medidas legales si no rectifica sus acusaciones y Jordi Cruz se pronuncia sobre la polémica

La polémica con Patricia Conde continúa. Tras modificar varias veces el post sobre su salida de 'Masterchef Celebrity', la productora del reality se ha pronunciado y ha amenazado con tomar medidades legales si la exconcursante no rectifica sus acusaciones.

"No puedo con las mentiras"

Patricia Conde, finalista de la temporada 7 de 'Masterchef Celebrity', publicó un post en su cuenta Instagram en el que realizó serias acusaciones sobre el programa. Conde editó varias veces la publicación (en la actual, no aparecen las más polémicas) y sus distintas versiones han dado mucho que hablar en redes.

Entre algunas de las acusaciones, la presentadora y actriz señaló la presión a la que se vio sometida durante la final, que dos de sus compañeros consumían drogas "todos los días" y la manipulación que hay detrás del reality:

Yo hablaba del peligro de las redes, no de salud mental. Lo que insinúo es que contratéis a algún psicólogo para el programa para que nos explique el porqué de las cosas. En plan ‘no estás loco, te han apagado el horno’, por ejemplo.

Shine Iberia, productora de 'Masterchef', negó las acusaciones de Conde y le respondió enviándole un comunicado en el que especificaba que, de no "rectificar y disculparse", la empresa emprendería acciones legales contra ella como delito de "atentado contra el honor".

Sobre este caso, ningún exconcursante de la temporada 7 se ha posicionado del lado de Conde y los miembros del jurado tampoco han querido meterse en la polémica. Cuando le preguntaron por el asunto a Jordi Cruz, sobre el que Conde dijo que "solo dice lo que le mandan decir por el pinganillo", se limitó a responder: "Yo no he visto la polémica, he visto un veredicto".