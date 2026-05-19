'Casados a primera vista', acusado de permitir violaciones en Reino Unido. Todos los episodios se han eliminado inmediatamente y nadie sabe qué va a pasar ahora

'Casados a primera vista' nació en Dinamarca allá por septiembre de 2013, y desde entonces se ha expandido a medio mundo, incluyendo España, donde el año pasado en Telecinco rondó el 15% de audiencia. En total, entre todas las ediciones globales suman más de 200 temporadas, y claro, en algún momento tenía que suceder una desgracia cuando casas a dos desconocidos que se ponen cara solo unos minutos antes de la ceremonia. Como concepto es innegablemente demente, la verdad.

Preocupados a segunda vista

Esta semana, según informa Deadline, dos mujeres han denunciado al programa tras haber sufrido violaciones de sus parejas durante el rodaje, e incluyen a una tercera que asegura haber sufrido un acto sexual no consentido. Una de ellas llegó a afirmar que antes de la agresión, él la llegó a amenazar con tirarle ácido a la cara, y otra que su programa, pese al ataque y saber del mismo, llegó a ser emitido.

Sus parejas, por supuesto, lo han negado todo, pero Channel 4 ya ha empezado una investigación interna tratando de buscar la verdad. Su antigua CEO, encargada de la cadena durante la producción de estos episodios, ha afirmado que el problema es "muy serio y preocupante". La pregunta es clara: ¿Debe Reino Unido (y por tanto el resto de países que emiten el programa) proteger aún más a sus participantes en los realities?

Mahon ha respondido a la pregunta sin responder realmente nada: "La industria siempre trata de evolucionar y se toma las acusaciones de incidentes seriamente, por lo que el deber de tener protocolos de cuidado avanza todo el tiempo. Pero siempre merece la pena echarle otro vistazo". De momento, todas las miradas están puestas en 'Casados a primera vista' y cómo sobrellevará un caso que ha dado a pique con su reputación.

De momento, Channel 4 ha eliminado todos los episodios tanto de su servicio de streaming como de la emisión lineal, además de parar las publicaciones en todos los canales de redes sociales. Todo sigue en el aire de momento, pero, de confirmarse las acusaciones, marcará un antes y un después no solo en la televisión británica, sino en la historia del reality show como género.

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