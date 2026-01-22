'Crepúsculo' convertido en un reality al estilo de las Kardashian. Así es proyecto de una fan que está enganchando a internet

A 'Crepúsculo' nunca le fallaron precisamente fans, pero en los últimos años parece haber tenido un resurgir. La apreciación por ellas ha cambiado desde entonces, eso sí. Si antes se trataba de uno de los fenómenos más discutidos e intensos de los dosmil hoy se disfruta de manera más relajada, como una saga camp que precedió a tantos otros fenómenos de fantasía adolescente.

Muestra de ello es la labor de los fans. En un post de Tikok, la editora magicbymikaila explica que las adaptaciones nunca llegaron a pillar del todo la comedia de los libros debido a su tono serio y melodramático. ¿Su solución? Reeditarlas dándoles un tono más cómico porque "es una mejor forma de verla". Concretamente como si fueran un reality con entrevistas a la cámara.

Para ello ha integrado astutamente horas de comentario de detrás de las escenas con metraje de las películas y lo está subiendo a su canal en breves clips de entre uno y dos minutos. Lo que vemos como resultado es una versión más distendida y menos seria de la historia. Llena de efectos de sonido, zooms, chascarrillos a la cámara y todo tipo de trucos de los realities. La combinación entre ambas es tan perfecta que una y otra vez en los comentarios a la tiktoker le toca reiterar que las entrevistas no están producidas por IA sino que son estrictamente material oficial, que resulta estar lleno de momentos hilarantes. Queda claro que en su día el elenco no se tomaba tampoco demasiado en serio lo que estaban haciendo.

El experimento está siendo un éxito en TikTok. El quinto en una serie de siete vídeos ha superado el millón de Me gusta y ha llamado incluso la atención de Lionsgate, sumándose al resto de espectadores encantados entre los comentarios. "Es una ruptura de contrato impregnar a una humana", comenta Jackson Rathbone, el intérprete de Jasper, en una de las entrevistas en referencia a la famosa trama del embarazo.

Una lástima que no podamos ver una versión completa de las películas de esta manera como muchos piden en su canal. En uno de los vídeos comentaba que el material de los extras no le da como para editar la película entera con ese estilo, pero que de igual manera hay tanto que debería ser suficiente para que pueda seguir haciéndo los pequeños sketches durante un tiempo.

