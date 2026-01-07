Kristen Stewart está dispuesta a traer de vuelta la saga 'Crepúsculo'. Y creo que debería hacerlo para incluir la lectura queer que siempre estuvo ahí

Pocas sagas han marcado a toda una generación como lo ha hecho 'Crepúsculo'. Más allá de su dudosa calidad, sus excesos románticos o su condición de fenómeno adolescente, las películas protagonizadas por Kristen Stewart y Robert Pattinson se convirtieron en un hito cultural imposible de ignorar.
Y a día de hoy, en un momento en el que no dejan de llegar los remakes por pura nostalgia, parece inevitable preguntarse si tiene sentido volver a 'Crepúsculo'. La respuesta racional probablemente sea decir que no. Pero si respondemos con el corazón, pensando en aquellos que crecieron con Bella, Edward y Jacob, la realidad es mucho más compleja.
La tentación abre una puerta
Aunque actualmente no hay una información concreta sobre un posible reboot de 'Crepúsculo', Kristen Stewart habló del tema en una entrevista con Entertainment Tonight mientras promocionaba su debut como directora con el estreno de 'La cronología del agua' -que se estrena en cines el 9 de enero-. Al preguntarle si volvería a alguno de sus proyectos anteriores desde detrás de las cámaras, Stewart sorprendió con su respuesta.
"Me encanta lo que todos los directores hicieron con las películas", dijo, recordando el paso de Catherine Hardwicke, Chris Weitz, David Slade y Bill Condon por la saga 'Crepúsculo'. “Eran tan ellos mismos, tan raros, tan inquietos y tan presentes en esa época en la que aún no sabían realmente qué eran, antes de estallar”.
Fue entonces cuando Stewart introdujo una condición clave para traer la historia de vuelta, dejando claro que no se trataría de repetir lo mismo sin más. “Imaginaos que tuviéramos un presupuesto enorme y muchísimo cariño y apoyo”, añadió. “Me encantaría readaptarme. Sí, claro, haría el remake. Lo haré. Estoy comprometida”.
Dicho así, más que un producto industrial, suena a un proyecto impulsado por una conexión personal con ese pasado y con lo que significó para millones de espectadores. Y conviene recordar de dónde viene todo esto. 'Crepúsculo' lanzó al estrellato mundial tanto a Stewart como a Pattinson con una historia absurda pero narrada con una seriedad casi solemne: una adolescente que se enamora de un vampiro centenario que va al instituto, un romance imposible, un triángulo amoroso con hombres lobo y una escalada constante hacia el melodrama. Las cinco películas son excesivas y ridículas por momentos, pero también sorprendentemente adictivas y sostenidas en gran parte por la entrega total que tuvieron sus protagonistas.
Desde entonces, la carrera de Kristen Stewart ha dado un giro radical. Tras años de burlas por su supuesta rigidez interpretativa en esta saga, la actriz terminó consolidándose como una de las intérpretes más interesantes de su generación, llegando a ser nominada al Oscar por 'Spencer' y entregándonos una filmografía cada vez más ligada al cine de autor y al cine queer -una lectura que quizá podría aparecer en el posible remake, porque la propia actriz tiene claro que es una película "muy gay"-. Ahora, con 'La cronología del agua', también se suma a la lista de actrices que dan el salto a la dirección.
Por eso, si Kristen Stewart decide volver a 'Crepúsculo', probablemente no debería hacerlo para arreglar la saga ni para modernizarla, sino por nostalgia y por lo que esas películas significan para sus fans. No como una manera de corregir del pasado, sino como una relectura consciente y honesta con el paso del tiempo. A veces, eso basta para justificar un regreso.
En Espinof | "¿Conoces alguna actriz de método?": Kristen Stewart opina que actuar es un trabajo "sumiso" y "poco masculino"
En Espinof | Aquella vez que 'La saga Crepúsculo' decidió hacer un inquietante bebé con CGI porque la alternativa era igual de abominable
Ver 4 comentarios