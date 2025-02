'GH Dúo' ya tiene a su último expulsado y decide a los finalistas que se enfrentarán por los 50.000 euros en la final (que ya tiene fecha oficial)

Ya hay calendario oficial para la recta final de 'GH Dúo': el jueves 27 será la semifinal, domingo 2 de marzo el último debate y martes 4 la gran final. Además, anoche tuvo lugar otra expulsión que cerró la lista de finalistas y dejó a Álex Ghita a las puertas del reality.

"El maletín para seis bienquedas"

Aunque Ion Aramendi anunció la semana pasada que la recta final de 'Gran Hermano Dúo' arrancaba el pasado jueves, no ha sido hasta anoche que concretaron oficialmente cuál será el calendario oficial con los últimos programas del reality.

Finalmente, este jueves 27 de febrero será la semifinal, con doble expulsión y el retorno de Miguel Frigenti y María "la jerezana" a Guadalix de la Sierra; el domingo 2 de marzo será el último debate y la gran final se celebrará dentro de una semana, el martes 4, y se decidirá quién es el ganador de los 50.000 euros.

Por lo pronto, ayer se decidió quién se quedaba a las puertas de la final, y la cosa estaba entre Álex Ghita y Romina Malaspina, tras la salvación de Marieta Díaz. Con unos porcentajes de 70% frente a 30%, Álex se convirtió en el último expulsado:

"Me lo esperaba, la audiencia ha elegido a estos finalistas, les deseo lo mejor y que tiren del concurso para adelante. El hecho de irme me duele, pero es un concurso, el porcentaje me da igual. (...) Tengo 1.001 defectos y me he equivocado en la forma de contestar. Pero me han intentado volver loco y cuando te pinchan y te pinchan... No soy un falso, ni un hipócrita. El maletín para seis personas que van de amigos, pero son 'bienquedas'".

Por su parte, Romina se emocionó mucho al saber que ya era finalista del programa: "No me lo puedo creer. Era lo que menos me esperaba cuando comenzaba esta experiencia". Uno a uno, les fueron comunicando a Marieta, Óscar Landa, José María Almonguera, Sergio Aguilera y Maica Benedicto que eran finalistas de manera oficial y también recibieron la noticia con alegría y estupefacción.

