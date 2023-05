'Supervivientes 2023' vivió una última expulsión antes de la reunificación total y sufrió el tonteo obvio de Adara y Artúr

El Día de la Madre ha enternecido los corazones de una Telecinco aún de resaca tras el anuncio del fallecimiento de 'Sálvame': Alma y Adara recibieron una sorpresa en forma de mensaje de sus hijos y todos lanzaron mensajes de amor a sus madres. Nada que no esperéis: mucho ánimo, te quiero mucho, no te olvides, etcétera. Y entre tanto amor, una expulsión definitiva, para terminar de convertir esto en un mar de llantos.

Expulsión y reunificación

Artúr, Jaime Nava y Diego pasaron la semana metidos en una especie de cárcel dentro de la playa esperando a que uno de los tres fuera expulsado para que los otros dos volvieran a unificarse con el resto de sus compañeros. Efectivamente, el expulsado fue Diego, para sorpresa de absolutamente nadie salvo él mismo, que cree que la famosa pelea de Yaiza tuvo mucho que ver en esta expulsión. Cada cual que se consuele como pueda.

No es lo único por lo que Artúr ha salido a la palestra estos días, porque, por lo visto, se ha notado cierto flirteo con Adara. Ambos han estado lanzándose indirectas ("¿Quieres ser mi profesora de español?") y Asraf se ha pispado de un ligero tonteo entre ambos. Probablemente quede en nada, pero, las cosas como son, Adara es bastante experta en la manufacturación de carpetas.

Finalmente, la prueba de recompensa por parejas, que era una selección de sándwiches (en 'Supervivientes' se pegan unos festines que para mí los querría), no pudo ser disputada por Manuel Cortés por una indisposición estomacal. Poco después salía recuperado (el Fortasec hace maravillas) diciendo "No me quiero ir de aquí ni con agua fría". Otro día más en la isla.

En Espinof | Se acabó la vida en directo: por qué los realities de Telecinco ya no están funcionando como antes