El Black Friday de Movistar Plus+ ya está aquí: cine, series, LaLiga y La Champions por solo un euro

Ya huele a Black Friday y a esta tradición de rebajar precios se unen, como es habitual, varias plataformas de streaming. Una de ellas es Movistar Plus+ que ofrece por tiempo limitado una oferta de suscripción irresistible. Y es que por solo un euro podremos tener acceso durante un mes a su plataforma.

Una oferta válida solo durante unos días, ya que caduca el próximo martes 2 de diciembre a las 8 de la mañana, por lo que tenemos poco menos de siete días para acogernos a ella. No hay periodo de permanencia, por lo que no te comprometes a nada. Sin embargo, si quieres continuar en el servicio una vez acabado el mes, deberás ya abonar la cantidad normal de 9,99 euros al mes en su plan estándar.

Fútbol, series y más

Esta oferta viene en un momento magnífico en cuanto a contenidos. Si eres futbolero, hoy mismo podrías ver el F.C. Barcelona - Chelsea o el Madrid - Manchester City del 10 de diciembre, entre otros encuentros de la Champions. Además en Liga tenemos partidos como el Barcelona - Atlético de Madrid el 2 de diciembre o el Sevilla-Betis el 30 de noviembre, entre otros.

En cuanto a ficción tenemos muchísimas series y películas que disfrutar. Por ejemplo, algunas de las últimas joyas que hemos visto como 'Yakarta' o 'Anatomía de un instante' o fenómenos internacionales como 'Outlander'; peliculones como 'Sirat', documentales como los true crime de Carles Porta y próximos estrenos como 'El silencio', la nueva serie de Eduardo Casanova (1 de diciembre) y mucho más.

Además el acceso a medio centenar de canales, tanto cadenas en abierto como de pago: Movistar Plus, Vamos, TCM, AXN, Star, Warner TV, Eurosport, National Geographic y muchos más.

