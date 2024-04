'How To Have Sex', dónde ver y cuándo se estrena en streaming la premiada película sobre los grises del consentimiento

Gran parte de las películas intentan transmitir un mensaje, a veces individual y a veces social. Los hay que se enfocan en problemas mundanos y otros tan importantes como terriblemente frecuentes. 'How To Have Sex' se enfoca en las agresiones sexuales mostrando todos los grises, y lo hace dando una lección sin quedarse únicamente con la educación de los valores.

Esta curiosa propuesta está dirigida por Molly Manning Walker y fue premiada en la sección Un certain regard del Festival de Cannes 2023. Se estrenó el pasado 15 de marzo en los cines españoles, por lo que el próximo objetivo de la productura (Film4) es su llegada futura a las plataformas de streaming. Pero, ¿cuándo y dónde llegará 'How To Have Sex'?

Cuándo y dónde podremos ver 'How To Have Sex' en las plataformas de streaming

'How To Have Sex' está protagonizada por Mia McKenna Bruce y se estrenó hace relativamente poco tiempo —hace poco más de un mes—, por lo que de momento es pronto para que las plataformas incluyan la película en su catálogo. Teniendo en cuenta que este tipo de films suelen tardar entre 45 días y tres meses desde su estreno en cines hasta su llegada al streaming, no deberíamos verla en formato digital hasta por lo menos mediados de mayo o ya entrados en el mes de junio.

La plataforma a la que podría llegar también es un misterio, ya que de momento no se ha confirmado nada al respecto. Queda por saber si antes o junto al estreno mediate suscripción en streaming llegará también en formato de alquiler y compra, algo que cada vez es más habitual, aunque no siempre se da el caso. No obstante, estaremos pendientes de la información e iremos actualizando el artículo según vayamos conociendo más detalles al respecto.

'How To Have Sex' es una película que muestra los colores grises de una agresión sexual. Bajo la premisa de que un grupo de jóvenes amigas buscan disfrutar de una fiesta y de su sexualidad, la película no deja a un lado otras cuestiones relacionadas con la presión social por las primeras relaciones sexuales, la incomodidad o el miedo por reconocer que es víctima de una agresión o el encubrimiento por parte de terceras personas que no cuestionan al agresor.

Tal y como recoge Randy Meeks en la crítica de Espinof, 'How To Have Sex' a veces peca de obvia, pero no estamos en una sociedad donde la obviedad pueda desdeñarse con facilidad. La película habla sobre los límites del deseo, de la frustración que puede darse al sentirse diferente, del dolor que produce la incomprensión y del sexo como simple moneda de cambio.

También te puede interesar

Anker Nebula Capsule MAX Mini Proyector Portatil con 200 lúmenes ANSI, Altavoz de 8 W, proyector de películas, Imagen de 100 Pulgadas, 4 Horas de reproducción de vídeo, proyector para Exteriores Hoy en Amazon — 479,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

LG S65Q - Barra de Sonido Inteligente, 420W, 3.1 Canales, Sonido Envolvente DTS Virtual:X, Dolby Digital en Alta Resolución, Hi-Res 24bits/96kHz, Meridian Sound Music, Negro Hoy en Amazon — 239,19 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Algunos de los enlaces aquí publicados son de afiliados y pueden reportar un beneficio.

Imagen | Film4

En Espinof |

En Espinof: