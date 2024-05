Dado que Disney es una compañía con un largo recorrido en la industria cinematográfica, durante años (y muchos) hemos visto una enorme cantidad de productos merchandising de prácticamente cualquier película que ha ido estrenándose, algo que ha ocurrido sobre todo con aquellos más recientes.

No es de extrañar que Disney cuente con un gran número de fans y seguidores. Su variedad de películas tiene mucho que ver, pero también que a muchos nos haya conquistado desde aquellas míticas películas animadas de los noventa. Es por esta misma razón que hemos querido hacer un artículo pensado en los fans de la compañía del ratón.

Los mejores regalos para fans de Disney

Cuentos en miniatura

De la mano de Disney y de la editorial Salvat, en 2023 llegó a las tiendas un nuevo libro que trata de las películas animadas de Pixar. No es un libro recopilatorio con todos los estrenos hasta la fecha, sino una recopilación de las mejores películas de la compañía. Bajo el nombre de 'Cuentos en miniatura' (29,99 euros), esta colección incluye seis libros en formato compacto. Ideal, entre otras cosas, para leerlos en cualquier lugar.

La colección de libros Cuentos en miniatura viene con seis libros sobre las películas de Pixar. Cada uno tiene un tamaño de 5 centímetros de ancho y 6,6 centímetros de alto, cuentan con aproximadamente 192 páginas, podemos encontrar tanto texto como ilustraciones y vienen en un perfecto estuche de coleccionista.

Estos son los libros que podemos encontrar en la colección Cuentos en miniatura:

Cuentos en Miniatura Hoy en Amazon — 29,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Disney, obras maestras

Lejos de hacer un repaso a la trayectoria que ha tenido Disney desde sus inicios (algo que ya hace 'Los archivos de Walt Disney', un libro del que os hemos hablado en alguna que otra ocasión) 'Disney, obras maestras' (23,70 euros) recoge las películas más importantes y populares de la compañía en un único libro.

De la mano de Disney y de la editorial Planeta, a través de las 304 páginas de este libro podemos encontrarnos con algunas de las mejores obras de Disney. Cabe mencionar que no se ha hecho una selección de todo el catálogo de la compañía, ya que el libro se lanzó en 2019 y, como es lógico, las películas posteriores a esa fecha no se han tenido en cuenta. No obstante, la editorial nos da un adelanto mencionando que podremos encontrar obras como 'El libro de la selva', 'Blancanieves' o 'Pinocho', pero hay muchas más.

LEGO Cámara en homenaje a Walt Disney

Durante el 100 aniversario de Disney las marcas lanzaron un buen número de productos para conmemorar una fecha tan importante del calendario. Por supuesto, LEGO se sumó a esta oleada de lanzamientos con una serie de construcciones que homenajean a las diferentes películas. Pero sin duda, la que más logró destacar es la Cámara en homenaje a Walt Disney (desde 91,62 euros).

Con este set de 811 piezas se puede construir una fantástica cámara de cine clásica. Viene con un panel en el que podemos encontrar a Walt Disney, un portafolios deslizante, un miniset y con diferentes minifiguras y accesorios. Se trata de una pieza de coleccionismo que no sólo destaca por su calidad y por su gran nivel de detalle, sino también por su precio.

LEGO casa de Up

Desde su primer estreno en el Festival de Cannes de 2009, y posteriormente en los cines el 30 de julio del mismo año, 'Up' consiguió llegar a nuestro corazoncito con su maravillosa propuesta animada. También para conmemorar el 100 aniversario de Disney, LEGO lanzó una construcción de 'Up' (desde 50,69 euros) con los diferentes personajes de la película.

Este set de LEGO viene con la particular casa que pudimos ver en la película y con varias minifiguras, entre las que encontramos a Carl Fredricksen, Ruseel y Dug. En total, la construcción incluye 598 piezas, pero lo que más destaca es el buen nivel de detalle que tiene el set en su conjunto y los accesorios que vienen incluidos.

Disney Villainous

Si hablamos de juegos de mesa de Disney, uno de los más populares de los últimos años, y que actualmente se puede encontrar a muy buen precio, es el de Disney Villainous (desde 43,99 euros), un juego dedicado únicamente a los villanos de las diferentes películas de la compañía que ofrece partidas muy divertidas variadas.

En Disney Villainous nos encontramos con algunos de los villanos más reconocibles de las películas de Disney, como Maléfica, el Príncipe Juan, Úrsula, Jafar, la Reina de corazones y el Capitán Garfio, y cada uno de ellos cuenta con habilidades únicas que servirán para ir trazando el recorrido de cada partida. Además, este juego de mesa cuenta con numerosas expansiones para contar con aún más villanos.

Party & Co de Disney

También por el 100 aniversario de la compañía, la marca Diset lanzó una nueva edición del popular Party & Co (desde 26,95 euros), el icónico juego de mesa que, en esta ocasión, ha sido adaptada para contar con un gran contenido dedicado de forma exclusiva a Disney.

Las categorías del juego clásico se mantienen, por lo que en cada partida debemos afrontar retos de mímica, ¡A dibujar!, Partygafas y ¿Quién soy? Por supuesto, en cada categoría se exploran las diferentes películas de Disney que hemos visto durante ya tantos años.

Party & co Disney 100 Aniversario Hoy en Amazon — 26,95 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Funko de Hades

Funkos de Disney hay muchos, pero sólo unos pocos han logrado convertirse en auténticas piezas de coleccionista. A veces lo han conseguido por su particular diseño o tamaño, pero otras por el personaje que están adaptando. Este último caso es el del Funko de Hades (29,99 euros), una figura que no escatima en detalles.

Fabricada en vinilo y con un tamaño de aproximadamente 9,5 centímetros de altura, la figura Funko Pop! de Hades viene con el clásico villano de 'Hércules' sentado en su propio trono. Cabe destacar que más allá de tener el formato tradicional que solemos encontrar en este tipo de figuras, su diseño y los detalles están muy buen cuidados.

