Las películas nominadas a los Goya y series originales de calidad: Movistar Plus+ es la plataforma que no te puedes perder

Las plataformas de streaming se han ganado un hueco en nuestro tiempo de ocio. Gracias a ellas, tenemos a nuestra disposición un catálogo de películas, series y documentales para que elijamos siempre lo que queremos ver y cuando lo queramos. De entre todas las disponibles, hay una que es imposible no tener en cuenta: se trata de Movistar Plus+, que además de ser económica, está repleta de contenido de muchos quilates.

Con Movistar Plus+ podemos ver las películas nominadas a los Goya y toneladas de series originales

Esta plataforma, que lleva funcionando algunos meses, es completamente nueva. Tiene un precio de solo 9,99 euros al mes, una cifra muy pequeña si tenemos en cuenta todo lo que ofrece. Además, la podemos contratar incluso si no tenemos nada de Movistar, y por supuesto no tiene ningún tipo de permanencia, así que podemos probarla y darnos de baja cuando queramos.

Con los premios Goya a la vuelta de la esquina (se celebran en Granada, el 8 de febrero), estamos a tiempo de disfrutar de las películas nominadas. Ahora mismo tenemos disponibles en Movistar Plus+ 16 de ellas, entre las que están algunas de las favoritas como 'Segundo premio', 'La habitación de al lado' o 'La estrella azul'. Y ojo: próximamente llegarán 17 más que incluyen 'El 47' (con 14 nominaciones, la más nominada) y 'La infiltrada' (con 13).

Estos premios no serán los únicos que tendrán presencia en Movistar Plus+. Los Globos de Oro, de hecho, se podrán ver en Movistar Plus+ en la madrugada del 5 al 6 de enero. Además, también podremos ver los Critics Choice Awards en la madrugada del 12 al 13, así como las nominaciones de los premios Oscar el 17 de enero.

Si preferimos ver series, no hay problema: Movistar Plus+ las tiene para todos los gustos. Entre todas sus series propias, exclusivas de esta plataforma, tenemos por ejemplo 'Muertos S.L'. Esta, creada por Alberto Caballero, dirigida por Laura Caballero y protagonizada por Carlos Areces y Amaia Salamanca, estrena este mismo mes de enero su 2.ª temporada (el 16 de enero), por lo que podremos hacer maratón y disfrutarla de una sentada. Evidentemente, tenemos otras muy destacadas como 'La Mesías', 'Rapa', o 'Querer', entre otras.

Además del contenido, hay otras cosas que merece la pena mencionar (y mucho) sobre Movistar Plus+. La primera de ellas es que es la única plataforma incluida dentro del Bono Cultural Joven, gracias al cual los menores de 18 años pueden adquirir la suscripción anual a la plataforma por solo 39 euros (por lo que cada mes costaría solo 3,25 euros).

Además, Movistar Plus+ cuenta con algunas características muy interesantes. Permite disfrutar de su contenido en dos dispositivos de forma simultánea, por lo que puedes estar viendo una película mientras algún ser querido está viendo otra cosa. Además, podemos descargar lo que queramos para verlo sin conexión (ideal si vamos a viajar). Y todo por 9,99 euros al mes, un chollo.

