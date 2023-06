Red Friday en MediaMarkt: estos son los mejores chollos en smart TVs, barras de sonido y Fire TV Stick

MediaMarkt ha dado comienzo a un nuevo Red Friday rebajando diferentes secciones de su catálogo de productos y, como siempre, hoy vamos a comentar cuáles son los mejores chollos en televisores, barras de sonido y Fire TV Stick.

Sony BRAVIA 65X85L

Comenzamos el listado con un televisor interesante, aunque caro para muchos. Se trata del modelo Sony BRAVIA 65X85L que podemos encontrar por 1.349 euros con un descuento de 411 euros en su tamaño de 65 pulgadas. Un buen televisor si estamos buscando una diagonal de pantalla más grande de lo tradicional.

Este televisor de Sony cuenta con tecnología Full Array LED, Triluminos PRO y alcanza resolución 4K, siendo además compatible con los formatos HDR10 y Dolby Vision. Cuenta con el sistema operativo Google TV, con HDMI 2.1 y tasa de refresco de 120 Hz, algo interesante si tenemos alguna consola de la actual generación. Además, ofrece 20W de potencia en sus altavoces y es compatible con Dolby Atmos, Dolby Audio y DTS Digital Surround.

Samsung UE85AU7175UXXC

Si lo que estamos buscando es priorizar la diagonal de pantalla frente a las tecnologías, nada como la smart TV Samsung UE85AU7175UXXC. Durante el Red Friday podemos encontrar este televisor por un precio de 1.199 euros con el descuento de 300 euros y alcanza un tamaño de 85 pulgadas.

No es un televisor para todo el mundo, pero su diagonal no la vemos en todos los televisores. Se trata de un televisor con tecnología LED y panel VA con resolución 4K. También es compatible con HDR10+, viene con Tizen como sistema operativo, ofrece una potencia de audio de 20W con Dolby Digital Plus, Q-Symphony e incluye tres puertos HDMI 2.0.

TV LED 85" - Samsung UE85AU7175UXXC, UHD 4K, Crystal UHD, Smart TV, HDR10+, Tizen, Dolby Digital Plus, Titan Gray PVP en MediaMarkt 1.199,00€

LG 50UQ75006LF

La marca LG no ha gozado de grandes descuentos en las principales tiendas, pero si tenemos una gran fidelidad con la marca y estamos buscando un buen televisor, el modelo LG 50UQ75006LF lo tenemos por 359 euros en el Red Friday con el descuento de 186 euros en su tamaño de 50 pulgadas.

Este televisor cuenta con tecnología LED a resolución 4K, es compatible con HDR10 Pro e incluye el sistema operativo WebOS 22, el que solemos ver en la marca. De nuevo, nos encontramos con una potencia de audio de 20W con la compatibilidad de Dolby Digital y AI Sound, y con tres puertos HDMI 2.0.

Sonos Beam Gen 2

Elegante y de enorme calidad, esta barra de sonido Sonos Beam Gen 2 vuelve de oferta en MediaMarkt con un precio bastante llamativo. Ahora podemos encontrarla por 439 euros con su descuento de 110 euros y disponible en color blanco y negro. Todo lo bueno de Sonos en una barra de sonido con un precio ajustado.

Su diseño compacto es ideal para acompañar al televisor y que no destaque demasiado, y aunque no incluya un subwoofer inalámbrico —se puede comprar por separado— cuenta con cinco amplificadores digitales y un tweeter central para ofrecer una gran calidad de audio. A diferencia de otros modelos, esta barra de sonido destaca por contar con WiFi, HDMI, compatibilidad con Alexa, Google Assistant y AirPlay, además del formato Dolby Atmos.

Sony HT-G700

Volvemos a mencionar a la marca Sony para hablar de la barra de sonido Sony HT-G700, un buen modelo que podemos encontrar rebajado en el Red Friday de MediaMarkt. En este caso, su precio se queda en 295 euros con el descuento de 154 euros, y aquí sí que nos encontramos con un subwoofer inalámbrico.

Bajo un diseño bastante tradicional, nos encontramos ante una barra de sonido que, con el subwoofer inalámbrico, es capaz de alcanzar una potencia de 400W a 3.1 canales. Es, además, compatible con Dolby Atmos y DTS Virtual:X, y en su conectividad incluye Bluetooth y entrada de audio óptica.

Fire TV Stick 4K

Sí, hace dos días Amazon dejó muy rebajados los Fire TV Stick, pero ahora MediaMarkt se ha sumado a los mismos descuentos. Todo el catálogo de los sticks está rebajado, pero sin duda nos quedamos con el que mejor descuento tiene: el Fire TV Stick 4K que podemos encontrar por 34,99 euros con su descuento de 35 euros. Vamos, a mitad de precio.

El Fire TV Stick 4K destaca, principalmente, por poder reproducir contenido 4K, aunque para ello necesitamos un televisor con dicha resolución. Es compatible con los formatos HDR10, HDR10+, Dolby Vision y Dolby Atmos, viene con Alexa integrada, su procesador es de 1,7 GHz e incluye WiFi 5.

