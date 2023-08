Si te gusta la adaptación de 'One Piece' de Netflix, el último videojuego para PlayStation 5 baja de precio casi a su mínimo histórico

'One Piece' ha llegado a Netflix. La obra de Eiichiro Oda se ha ganado a una buena legión de fans durante todos estos años, y la adaptación llevada a cabo por la plataforma de streaming ha salido muy bien parada. Pero es en los videojuegos donde nos hemos encontrado con algunos títulos que no han logrado estar a la altura; hasta la llegada de 'One Piece: Odyssey'. Después de unos meses desde su lanzamiento, ya lo podemos encontrar en Amazon por 38,01 euros para PlayStation 5, y por el mismo precio en PlayStation 4.

Comprar 'One Piece Odyssey' para PS5 al mejor precio

El precio anterior de 'One Piece Odyssey' en Amazon era de 59,99 euros, pero ahora podemos encontrar un descuento del 37% (21,98 euros al cambio) que lo deja casi a su precio mínimo histórico, por una diferencia de tres euros. Finalmente, podemos llevarnos la versión de PS5 por 38,01 euros. Disponible al mismo precio la versión de pS4.

'One Piece Odyssey' es el último videojuego protagonizado por los Mugiwara (Sombrero de Paja), el variopinto grupo de piratas que protagonizan el manga y el anime de Eiichiro Oda. En esta ocasión, no estamos ante un videojuego que rememora toda la historia de la serie, sino que podemos vivir una historia diferente en la que el mismísimo mangaka ha estado involucrado desde el principio, lo que denota su calidad narrativa.

Del género RPG, volvemos a vernos inmersos en combates por turnos que le sientan especialmente bien a los personajes (y a sus habilidades), con una estructura de escenarios lineal donde recorremos una nueva aventura encarnando, principalmente, a Luffy, pero también al resto de sus compañeros.

Bajo la premisa de esta nueva aventura, la historia nos lleva hasta una isla misteriosa llamada Waford, en la que conoceremos a personajes únicos. Sin querer desvelar más información sobre 'One Piece Odyssey' para no destripar la trama, cabe mencionar que desde su lanzamiento se ha consolidado como uno de los mejores videojuegos del manga, cuya mayor virtud es aportar una historia nueva y fresca, más allá de la aventura canónica que tantas veces hemos visto en el medio.

Recuerda que con la suscripción a Amazon Prime puedes tener acceso ilimitado a cientos de películas y series en streaming y suscribiéndote a Prime Video Channels puedes tener una suscripción a canales individuales como MUBI, StarzPlay y muchos más.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio económico a Espinof. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imagen | Sergio Martín en 3DJuegos, ILCA, Bandai Namco

En Espinof Selección | Los mejores comics que se han convertido en películas. Desde 'Akira' hasta 'Old Boy', 17 obras que te recomiendo leer alguna vez en la vida

En Espinof | Las mejores series de Netflix en 2023 (por ahora)