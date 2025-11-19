17 millones de espectadores. 5 años después, la mejor serie policíaca británica renueva por una temporada 7

Ya nos olía en la nariz que Jed Mercurio no había terminado de contar la historia de los agentes de la AC-12 y si bien se ha mantenido ocupado este tiempo (ahí tenemos 'Breathtaking', por ejemplo) ahora vuelve "a casa" por así decirlo para volver a los mandos de la magnífica 'Line of Duty' que acaba de ser renovada por BBC por una temporada 7.

El thriller policial regresa, de esta manera, 5 años después del final de la temporada 6, cuya emisión en 2021 congregó a 17 millones de espectadores (acumulado en 28 días). Este dato lo convirtió en el episodio de serie dramática más visto desde que se impuso el nuevo sistema de registro de audiencia en 2002.

El fenómeno policíaco

Esta nueva temporada nos situará en un momento en el que la AC-12 ha sido desmantelada y los agentes del departamento de Estándares policiales se encuentran con el caso más delicado hasta el momento: un oficial carismático alabado por su trabajo contra el crimen organizado que es acusado de usar sus posición para actuar como depredador sexual. Sin embargo, hay indicios que apuntan a que podría ser una distracción y hay una amenaza mucho mayor en las sombras.

Martin Compston, Vicky McClure y Adrian Dunbar vuelven a ponerse en la piel de los inspectores Arnott, Fleming y Hastings, capitaneando un reparto del que todavía no se sabe más. Ni siquiera quien interpretará a Dominic Gough, el sujeto de interés de la temporada. Imaginamos que, según se acerquen las fechas de rodaje, programado para la próxima primavera de 2026 en Belfast, sabremos más detalles sobre el reparto y otras cuestiones.

Por otro lado, a ver si con la noticia del regreso alguna plataforma (¿Movistar Plus+, Netflix?) se anima a recuperar 'Line of Duty' ya que actualmente no se puede ver entera en nuestro país.

En Espinof | Las 9 mejores películas de acción y thrillers de 2025 (por ahora)

En Espinof | Las 29 mejores series de intriga y suspense en Netflix, Max, Amazon Prime Video, Disney+ y Movistar