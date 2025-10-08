En 2 días se estrena la nueva serie del creador de 'The Blacklist'. Un gélido thriller de acción que mezcla 'Con Air' con 'El fugitivo'

Si echáis de menos esa gran serie que fue 'The Blacklist' tras los dos años que han pasado desde su conclusión, ojo que tenemos nueva serie de su creador y se estrena ya. Apple TV+ lanzará el próximo viernes los dos primeros episodios de 'The Last Frontier: conspiración en Alaska', un thriller que promete darnos esa acción que a veces nos falta en televisión.

Creada por Jon Bokenkamp junto a Richard D'Ovidio, con quien ya trabajó en 'The Blacklist', la serie está protagonizada por Jason Clarke como Frank Remnick, el único jefe de policía encargado de los vastos páramos de Alaska. Todo da un vuelco cuando un avión de transporte de presos se estrella en una zona remota, con docenas de peligrosos reclusos quedando libre. Pronto, el agente empieza a sospechar que no fue un accidente, sino un primer paso de un plan elaborado.

Convictos en Alaska

«La serie mezcla Con Air con El fugitivo», define Jon Bokenkamp hablando para Esquire, «se basa en los thrillers de acción de los 90. Eso es lo que queríamos hacer. Estamos intentando dar al público algo entretenido y que se apunte a un viaje emocionante. Esa fue nuestra inspiración.»

El guionista ya llevaba un tiempo tonteando con la idea de un avión penitenciario estrellado y dejando libres a peligrosos originales. Si bien originalmente pensó en Manhattan como escenario, Bokenkamp decidió ponerlo en un ambiente más rural. Primero porque conoce más lo que es vivir en un pueblo en medio de la nada; segundo, porque quería «contar una historia divertida, escapista, sin meterse en política.»

De esta manera, el protagonista está descrito como alguien más de clase trabajadora, modesto y preocupado por lo que pasa en la comunidad y que ve como su responsabilidad el proteger su pueblo a toda costa. No estará solo, también tendremos a Sidney (Haley Bennett), agente de la CIA que busca volver a tener el beneplácito de sus superiores encontrando al prisionero más peligroso, Havlock.

Junto a ellos, el reparto principal se completa con Dominic Cooper, Simone Kessell, Dallas Goldtooth, Tait Blum y Alfre Woodard. 'The Last Frontier' consta de diez episodios que se irán estrenando semanalmente como es costumbre.

En Espinof | Las mejores series de 2025 hasta ahora

En Espinof | Las mejores películas de Netflix en 2025