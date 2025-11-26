698 millones gastados. La mejor serie de Star Wars es mucho más cara que cualquiera de las películas de la saga de ciencia ficción

Disney ha gastado muchísimo dinero para seguir exprimiendo el universo de Star Wars y su inversión tocó techo con la que para muchos es la mejor serie de la saga. Muchos ya sabréis que me refiero a 'Andor', de la que se nos había dicho que sus dos temporadas costaron la friolera de 650 millones de dólares. Pues bien, resulta que se dato no era correcto.

Desde Forbes se nos aclara que el gasto hecho en 'Andor' hasta finales de 2024 llegó hasta los 698,3 millones de dólares como resultado de los 60,5 millones que se gastaron ese año en las últimas semanas de rodaje y la postproducción de la segunda temporada.

La más cara

Hay que tener también en cuenta que la entrega final de 'Andor' no se estrenó hasta el 22 de abril de 2025, por lo que es muy probable que esa cifra haya ascendido aún más. Sin embargo, Disney todavía no ha hecho públicos los datos de este año, por lo que todavía tendremos que esperar para tener una cifra definitiva.

Eso sí, Disney logró rebajar algo la sangría provocada por 'Andor', ya que la serie se rodó en Reino Unido, lo que le permitió beneficiarse de una serie de exenciones fiscales. Eso se traduce en que la compañía recibió 142,3 millones de reembolso total, lo que rebaja el gasto neto en la serie hasta los 552.4 millones.

Esa cifra es especialmente importante porque supone que 'Andor' es el título más caro de la franquicia (1), superando con holgura los 446,6 millones netos que costó 'El despertar de la fuerza'. Esa película también se aprovechó de los beneficios fiscales ingleses, ya que su inversión total fue de 533,2 millones, según aclaró también Forbes.

Queda en el aire la duda de si 'Andor' acabó siendo rentable para Disney, ya que no es que arrasase precisamente en audiencias, pero a cambio sí que consiguió muy buenas críticas, lo que se tradujo además en 5 premios Emmy.

En Espinof | Las mejores series de Disney+ en 2025

En Espinof | Las mejores películas en Disney+ de 2025