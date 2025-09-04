Apenas se acaba de estrenar y la secuela de 'The Office' ya ha triunfado. 'The Paper' tendrá temporada 2

Si bien estamos esperando a que desde SkyShowtime anuncien la fecha de estreno para España, anoche la plataforma Peacock estrenó al completo la primera temporada del esperado spin-off/secuela de 'The Office'. Una nueva serie que ha nacido con una renovación debajo del brazo.

Y es que 'The Paper' ha llegado triunfante con el anuncio, pocas horas antes, de que tendrá temporada 2. De esta manera nos quedaremos un poco más en la redacción de este periodicucho que intenta remontar y las peripecias de sus empleados, grabados para la posteridad por el mismo equipo documental que se pasó casi una década en las oficinas de Dunder-Miffin.

Bienvenidos a Toledo

Una renovación temprana (y rara teniendo en cuenta que no se había estrenado todavía) que indica el voto de confianza que tiene Peacock y NBC Universal con la serie, que al parecer está gustando bastante. Al menos eso se deduce haciendo un paseo por los críticos de cabecera estadounidenses, quienes comentan que, si bien no llega a la altura de 'The Office', resulta una comedia bastante sólida y una carta de amor al periodismo.

Ya llegará el momento de verla por nuestros lares, pero habrá que ver si SkyShowtime la decide estrenar de golpe como al final hizo Peacock. Si bien estaba programado inicialmente su estreno semanal, desde la plataforma cambiaron el plan semanas antes viendo que 'The Office' es una de las series que más se devoran en formato maratón.

Cocreada por Greg Daniels y Michael Koman, 'The Paper' está protagonizada por Domhnall Gleeson, Sabrina Impacciatore, Chelsea Frei, Melvin Gregg, Gbemisola Ikumelo, Alex Edelman, Ramona Young, Tim Key y Oscar Nuñez. Además, de estrellas invitadas contamos con Eric Rahill, Tracy Letts, Molly Ephraim, Mo Welch, Allan Havey, Duane Shepard Sr., Nate Jackson, Nancy Lenehan, entre otros.

