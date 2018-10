'Arma letal' se queda también sin su Mortaugh: Damon Wayans anuncia que deja la serie

Algo debe de estar pasando en el interior del set (o en la producción) de 'Arma letal' para que sus protagonistas vayan dejando la serie temporada a temporada. Si ya el anuncio de la renovación por un tercer año nos dejó la salida de Clayne Crawford, ahora le llega el turno de irse a Damon Wayans.

El actor confesó su intención de marcharse de 'Arma letal' el próximo diciembre, justo cuando terminaría la producción de los trece episodios que conforman esta temporada 3 de la serie de acción. Aduce motivos familiares (tanto su madre como su hija han sido operadas recientemente) y, además, por el ritmo de trabajo: "soy un diabético de 58 años trabajando 16 horas al día", declaró en la entrevista a EUR.

"Es duro para mí interpretar a este padre/marido/amigo cariñoso y comprensivo en televisión pero ser el tipo que le dice a todo el mundo "no puedo - tengo que trabajar". [...] Ha sido muy difícil... Me he perdido recitales y graduaciones, y no vale la pena"