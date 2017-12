Calendario de regresos y estrenos de series de diciembre 2017: fechas y tráilers de todas las novedades en TV

Llega diciembre y parece que la Navidad ya da la excusa perfecta para que, a nivel internacional al menos, las novedades seriéfilas desaparezcan de nuestras vidas. Aún así hay varios estrenos y regresos altamente interesantes que vamos a desgranar en nuestro calendario mensual.

El mes comienza fuerte: hoy mismo tenemos 'Dark', la nueva serie de terror alemana y el regreso de 'Agents of SHIELD' que tendrá su ambientación en el espacio. Además vuelve 'The Grand Tour', 'The Crown' y 'Las chicas del cable' regresan a Netflix tras su encantadora primera temporada.

Si veis en la lista, falta 'Black Mirror'. Su regreso está programado para este mes pero no hay fecha oficial todavía. Si hacemos un breve repaso a los viernes, día tradicional de estreno por parte de Netflix, vemos que el 29 es el único que tiene libre. Aunque no descartaría el 22, para acompañar a los nuevos episodios de 'Madres forzosas'.

Viernes 1

'Dark' (T1, Netflix)

'Viva el Rey Julien' (T6, Netflix)

'Easy' (T2, Netflix)

'Agents of SHIELD' (T5, ABC)

Miércoles 6

'Happy!' (T1, SyFy)

'Knightfall' (T1, History)

'Shut Eye' (T2, Hulu)

Jueves 7

'Psych: the Movie' (USA)

Viernes 8

'The Crown' (T2, Netflix | Review sin spoilers)

'The Grand Tour' (T2, Amazon)

'Mozart in the Jungle' (T4, Amazon)

Miércoles 13

'The Librarians' (T4)

Viernes 15

'El Chapo' (T2, Netflix)

'Jean-Claude Van Johnson' (T1, Amazon)

'The Ranch' (T2, Netflix)

'Trollhunters' (Parte 2, Netflix | Tráiler)

'Wormwood' (Miniserie, Netflix)

Viernes 22

'Madres forzosas' (T3.5, Netflix)

Lunes 25

'Las chicas del cable' (T2, Netflix | Tráiler)

'Doctor Who: Twice upon a time' (BBC)

'Dark'

Una de las series más esperadas de este año viene de Alemania (y Netflix la ha puesto a nuestra disposición hoy mismo). Nos encontramos con una ficción de terror llamada 'Dark', a la que no hemos dudado de llamar la "Stranger Things chunga" por lo parecido de su premisa... pero, según Mikel, es bastante mejor.

Estreno: 1 de diciembre

'Happy!'

Basada en una de las mayores tontadas que ha hecho Grant Morrison, SyFy nos trae 'Happy!', que se muestra como un policíaco gamberro y con cierto tinte fantástico psicodélico en el que un ex policía colabora con el amigo imaginario de una niña para encontrarla.

Estreno: 6 de diciembre

'Knightfall'

Fiel a la filosofía de History de sacar en su departamento de ficción lo que lo peta de entre sus documentales, ahora toca descubrir, de la mano de Tom Cullen como protagonista, los últimos tiempos de los caballeros Templarios: desde la caída de San Juan de Acre hasta la disolución de la orden en 1307. En HBO España podemos ver la serie al día siguiente.

Estreno: 6 de diciembre

'Jean-Claude Van Johnson'

Hay que reconocer que, otra cosa no, pero a Jean-Claude Van Damme no le gana nadie en el tema de crearse un personaje/parodia de sí mismo: un Van Damme debe retomar su carrera artística para seguir con sus misiones encubiertas. Hace tiempo nos divertimos mucho con su piloto y ahora ya tenemos oportunidad de ver la primera temporada.

Estreno: 15 de diciembre

'Wormwood'

Para los que necesitamos nuestro toque de hechos reales, llega en Netflix 'Wormwood' un docudrama sobre la muerte de un científico ligado al famoso (e infame) proyecto MK Ultra. El documentalista Errol Morris mezcla documental con drama de tal manera que, según avisan, esta miniserie de seis episodios es única en su especie.