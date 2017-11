'Trollhunters' nos muestra el épico tráiler de su segunda temporada

A estas alturas de su trayectoria no hace falta remarcar que —casi— cualquier proyecto que surgido de la mente de Guillermo del Toro es sinónimo de calidad independientemente de su formato o medio. Producción tras producción, el mexicano continúa afianzando su genio tanto en lo cinematográfico, como en los campos del videojuego —jamás olvidaremos el frustrado 'P.T.'—, la literatura e incluso la animación.

Es precisamente en este último ámbito en el que del Toro ha cosechado uno de sus últimos éxitos de la mano de Dreamworks bajo el título de 'Trollhunters'. Tras su entusiasta recepción por parte de público y crítica, la serie animada recibió luz verde para una segunda temporada por parte de Netflix, desde donde hoy recibimos este primer tráiler de las nuevas aventuras de Jim Lake Jr. y compañía.

Esta segunda entrega de 'Trollhunters', que se estrenará bajo el título de 'Tales of Arcadia', continuará explorando la faceta de cazador de Jim mientras protege de nuevo su hogar, y llevándole junto a sus amigos a territorios inexplorados. No obstante, las novedades no se limitarán a lo estrictamente argumental, incorporándose al reparto las voces de Mark Hammil, Lena Headey y David Bradley, quienes se unirán a los intérpretes habituales de la primera temporada incluyendo al tristemente fallecido Anton Yelchin, que pudo completar su trabajo antes del accidente que le quitó la vida.

Para ver si la gente de DreamWorks Animation y Double Dare You han mantenido el notable nivel de la primera temporada tendremos que esperar al próximo 15 de diciembre; fecha en la que Netflix pondrá a nuestra disposición todos los episodios de esta 'Trollhunters: Tales of Arcadia'.