Claes Bang será Drácula en la nueva serie de los creadores de 'Sherlock'

El mes pasado informamos que Netflix y BBC dieron luz verde a 'Dracula', la próxima y esperada serie de Steven Moffat y Mark Gatiss tras el aparente final de 'Sherlock'. Hoy ya sabemos que Claes Bang interpretará al mítico vampiro en esta nueva adaptación del clásico de Bram Stoker.

El actor danés está ahora mismo en cartelera con 'Millennium: Lo que no te mata te hace más fuerte' ('The Girl In the Spider’s Web'), donde da vida al asesino más temible al que se enfrenta Lisbeth Salander, y antes encarnó al protagonista de 'The Square', la película europea más aclamada del año pasado. Junto a la noticia de su fichaje hay un comunicado de Bang donde dice lo siguiente:

"Estoy entusiasmado por tomar el papel de Dracula, especialmente cuando el guion está en manos de los increíbles y talentosos Steven Moffat, Mark Gatiss y el equipo responsable de Sherlock. Estoy muy emocionado por poder en este icónico y superinteresante personaje. Sí, es diabólico, pero también hay mucho más, es carismático, inteligente, ingenioso y sexy. Me doy cuenta que hay muchas expectativas por la asombrosa gente que le ha interpretado a lo largo de los años, pero me siento muy privilegiado al aceptar este increíble personaje."

Mark Gatiss y Steven Moffat

Esperemos que Claes Bang esté a la altura (por cierto, mide 1,93 así que presencia no le falta) y podemos ver una serie tan estimulante como la moderna reinvención de Sherlock Holmes que lideran Benedict Cumberbatch y Martin Freeman. Este nuevo proyecto de Drácula se inspira en la novela de Stoker y, de momento, sólo es una miniserie de tres episodios aunque cada uno tendrá una duración de 90 minutos.

La historia nos llevará a la Transilvania de 1897, donde el infame Conde Drácula teje sus planes contra la Londres victoriana. Moffat y Gatiss son guionistas y productores ejecutivos de esta adaptación, que comenzará a rodarse el año que viene.