Tras Dahmer y los Menéndez, Charlie Hunnam da vida a uno de los psicópatas más influyentes de la historia. La temporada 3 de 'Monstruo' ya tiene fecha de estreno en Netflix

Nuevo curso y nueva exploración de grandes asesinos en la antología de Ryan Murphy e Ian Brennan. Tras explorar a Dahmer en la temporada 1, a los hermanos Lyle y Erik Menéndez en la temporada 2, la temporada 3 de 'Monstruo' (Monster) nos lleva al que probablemente ha sido uno de los asesinos más influyentes de la historia, al menos a un nivel de impacto cultural.

Netflix acaba de desvelar que estrenará 'Monstruo: La historia de Ed Gein' el próximo 3 de octubre. Su sujeto, como se puede deducir es el mismísimo carnicero de Plainfield, asesino y profanador de tumbas que ha servido de inspiración a algunos de los grandes psicópatas del cine: Leatherface de 'La matanza de Texas', Norman Bates de 'Psicosis' y Buffalo Bill de 'El silencio de los corderos' son algunos ejemplos.

Influencias que, de hecho, han quedado reflejadas en los carteles de la temporada, que muestran a Charlie Hunnam ('Hijos de la anarquía') en poses que referencian dichas películas. La plataforma, desde luego, tiene claro cómo vender la temporada haciendo inciso en sus medios oficiales en el legado macabro de Ed Gein y cómo se convirtió en el molde para el terror moderno.

El padre de los asesinos

Para muestra, la sinopsis oficial:

«Asesino en serie. Ladrón de tumbas. Psicópata. En los campos helados de la Wisconsin rural de los años 50, un amistoso, apacible recluso llamado Eddie Gein vivía tranquilamente en una granja en descomposición, escondiendo una casa del terror tan macabra que redefiniría la pesadilla americana. Llevado por el aislamiento, la psicosis y una obsesión enfermiza con su madre, los crímenes perversos de Gein dieron lugar a un nuevo tipo de monstruo que obsesionaría a Hollywood durante décadas.»

Junto a Hunnam, el reparto de la temporada cuenta con Suzanna Son, Tom Hollander, Laurie Metcalf, Vicky Krieps, Olivia Williams, Joey Pollari, Tyler Jacob Moore, Charlie Hall, Will Brill, Mimi Kennedy, Robin Weigert y Lesley Manville. Ian Brennan en el showrunner de esta temporada.

