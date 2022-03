'Falcon y el Soldado de Invierno': dos escenas aparecen censuradas en Disney+ debido a un error accidental

Cuando se anunció que Disney+ tendría en su plataforma contenido no adecuado para menores, no fueron pocas las voces que cargaron contra la compañía del ratón: ¿Cómo protegerían a sus hijos contra la violencia y el sexo? La solución estaba ahí todo el tiempo: el servicio permite establecer controles parentales para que los niños no puedan ver escenas inadecuadas para ellos. Ahora, la empresa del ratón parece haber dado un paso más allá con la censura de ‘Falcon y el Soldado de Invierno’... aunque realmente la sangre no ha llegado al río.

No está muerto, está dormido

Si alguna vez te has montado en un vuelo internacional y has puesto una película, es probable que un cartel te haya avisado de que estás a punto de ver una versión recortada para no herir sensibilidades. Tacos, insinuaciones sexuales, violencia e incluso besos son eliminados sin pudor. Ahora, Disney ha dado un paso más allá adecuando las escenas de ‘Falcon y el Soldado de Invierno’ al límite de edad marcado en la aplicación.

El cambio solo ocurre en dos escenas, y si no tienes el control parental activado podrás verlas como siempre, pero si quieres un contenido más familiar, prepárate para ver un contenido más o menos mutilado. Son cambios sutiles, casi imperceptibles, pero cambian por completo el tono de las escenas. ¡Cuidado! Si no has visto la serie, en el siguiente párrafos puede haber spoilers del episodio 3.

La primera escena es la muerte de Wilfred Nagel, el científico de Hydra, que acaba en el suelo con los ojos abiertos y sangre tanto en la cara como en la camisa. En esta nueva versión, la sangre ha desaparecido y tiene los ojos cerrados. La segunda escena mostraba una tubería incrustándose en el hombro de un enemigo, mientras que tras la censura simplemente rebota en su cuerpo.

En Disney ya han confirmado que ‘Falcon y el Soldado de Invierno’ volverá a estar sin censura pronto, y que esta nueva edición se ha debido a un error accidental en el control de software. ¿Es así o se trata de la avanzadilla del futuro de las series en Disney+? Solo el tiempo lo dirá.