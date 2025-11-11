Llegó la hora de despedir a Claire y Jamie. 'Outlander' desvela la fecha de estreno de su temporada final

Preparad los pañuelos porque es hora de despedirnos de Claire y Jaime. La cadena estadounidense Starz ha desvelado que el 6 de marzo de 2026 estrenará la temporada 8 y final de 'Outlander'. Si bien desde Movistar Plus+ todavía no han comunicado, podemos suponer que llegará a España por las mismas fechas, como es costumbre.

Una octava temporada en la que nos encontraremos con el regreso a casa de los Fraser, que ha prosperado durante su ausencia, solo para descubrir que ahí también hay guerra. El clan deberá enfrentarse al dilema de qué están dispuestos a sacrificar por el sitio al que llaman hogar y para permanecer unidos en lo que llegan las amenazas de intrusos y secretos familiares.

Caitríona Balfe y Sam Heughan vuelven a ponerse en el centro del drama como Claire y Jamie, respectivamente. Junto a ellos, el reparto principal cuenta con Sophie Skelton como Brianna MacKenzie, Richard Rankin como Roger MacKenzie, John Bell como el joven Ian Murray, David Berry como Lord John Grey, Charles Vandervaart como William Ransom e Izzy Meikle-Small como Rachel Murray.

Un final que promete estar a la altura de las circunstancias

Una temporada que promete nuestra buena dosis de romance y de ese drama que nos tendrá pegados a la butaca. Para abrir boca, hace unas semanas pudimos ver un adelanto de estos episodios de 'Outlander':

Matthew B. Roberts sigue al frente de la serie, desarrollada por Ronald D. Moore a partir de los libros de Diana Gabaldon. Una serie que, como sabéis, ya cuenta con un spin-off, la precuela 'Sangre de mi sangre' (Blood of my Blood) que pudimos disfrutar este verano.

