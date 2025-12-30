Malas noticias para 'The Last of Us'. La temporada 3 de la serie de HBO pierde a uno de sus protagonistas y tendrá que buscar un reemplazo

'The Last of Us' acaba de quedarse sin uno de sus protagonistas, ya que se ha confirmado que el actor Danny Ramírez no regresará en la temporada 3 de la serie de HBO. Eso supone que tendrán que buscar un reemplazo, ya que el personaje de Manny Alvarez sí que aparecerá en la próxima tanda de episodios de esta adaptación del famoso videojuego.

Ramirez apareció por primera vez en la serie en la segunda temporada como un aliado de Abby (Kaitlyn Dever) en su insaciable búsqueda de venganza hacia Joel (Pedro Pascal). La vuelta de Manny estaba asegurada, pero ahora lo hará con el rostro de otro actor.

Problemas de agenda

Desde Deadline aclaran que todo se debe a problemas de agenda, por lo que otros compromisos han hecho imposible que Ramírez participe en la tercera entrega de la serie. Lo que no se sabe exactamente es qué otro proyecto es el responsable, pues bien podría ser una película de Marvel, pues fue el actor encargado de dar vida a Falcon en 'Capitán América: Brave New World'.

La baja de Ramírez se suma así a otra muy importante que sufrió 'The Last of Us' hace unos meses, ya que en julio se anunció que Neil Druckmann, creador del videojuego original, abandona su posición de co-showrunner y que tampoco dirigirá ningún episodio de la temporada 3. Por tanto, toda la responsabilidad de la serie quedaba entonces en manos de Craig Mazin.

El rodaje de los nuevos episodios comenzará este próximo mes de abril, por lo que van a tener un margen de tiempo bastante amplio para encontrar el sustituto para Danny Ramírez.

En Espinof | Las mejores series de HBO Max en 2025

En Espinof | Las mejores series de Netflix en 2025