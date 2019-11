Marvel ficha a uno de los creadores de 'The Umbrella Academy' para desarrollar la serie de 'Moon Knight' en Disney+

Marvel ya ha encontrado al guionista jefe que se va a encargar de desarrollar 'Moon Knight', la serie sobre el superhéroe Caballero Luna que veremos en Disney+. El elegido es Jeremy Slater, uno de los dos creadores de 'The Umbrella Academy', la adaptación de Netflix del cómic de Gerard Way y Gabriel Bá.

La serie de 'Moon Knight' fue confirmada por Marvel durante la última D23 junto a otras adaptaciones televisivas de superhéroes de la compañía y muchos proyectos más. En un primer momento se rumoreó la posibilidad de que Kit Harington, el Jon Nieve de 'Juego de Tronos', iba a liderar el reparto, pero finalmente el fichaje del actor fue para aparecer en 'The Eternals'.

El Caballero Luna fue creado por Doug Moench y Don Perlin, apareciendo por primera vez en los cómics de Marvel en 1975. Desde entonces se han contado diferentes versiones de sus orígenes, pero la más popular probablemente sea que se trata de un esquizofrénico que recibió sus poderes sobrehumanos del Dios egipcio Khonshu.

Todas las series de Marvel para Disney+

Por el momento, Marvel ha encargado las siguientes series de superhéroes para Disney+: 'The Falcon and the Winter Soldier', 'WandaVision', 'Loki', 'What if...?', 'Hawkeye', 'Ms. Marvel', 'She- Hulk' y 'Moon Knight'. Recordemos que Kevin Feige ha anunciado que si queremos entender bien las futuras películas del MCU también tendremos que ver estas series...

Eso sí, los fans de Marvel todavía tendrán que ser pacientes, ya que hasta finales de 2020 no llegará 'The Falcon and the Winter Soldier', la que está previsto que se estrene primero de todas ells.

Vía | Hollywood Reporter