Los misterios de 'Alaska Daily' de Hilary Swank y 'Big Sky' de David E. Kelley, cancelados: no habrá nuevas temporadas de estas series en Disney plus

Como cada año, mediados de mayo es sinónimo de que las cadenas generalistas norteamericanas vayan haciendo su limpieza para las series de la próxima temporada. Este año se presenta un panorama especialmente incierto en plena huelga de guionistas pero es no impide que no esté habiendo movimientos de renovaciones y cancelaciones.

En esta ocasión toca hablar de la cadena ABC y tres series que ha pasado por la guillotina. 'The Company You Keep', protagonizada por Milo Ventimiglia; el 'Alaska Daily' de Hilary Swank y 'Big Sky' de David E. Kelley han sido canceladas. Mientras que la primera estaba todavía inédita en España, las otras dos las hemos podido ver en Disney+.

Misterio sin audiencias

Como suele pasar, han sido las bajas audiencias que han marcado las tres series las causantes de su cancelación. Sobre todo si nos atenemos en las demo comercial (18-49 años) donde andaban en el terreno de 0.4-0.5, siendo de las menos vistas del canal en este rango.

Datos negativos que "manchan" de algún modo unas audiencias medias totales (al menos de dos de ellas), que sin ser espectaculares sí que están más en tabla media —'Big Sky' con 5.3 millones, 'Alaska Daily' con 4.8 y 'The Company You Keep' con 3.8. La primera, por cierto, iba ya por su temporada 3 mientras que las otras dos estaban en sus respectivas temporadas iniciales.

Protagonizada por Milo Ventimiglia, 'The Company you Keep' gira en torno a un estafador de la mafia que tiene una noche de pasión con una agente infiltrada de la CIA; 'Alaska Daily' es la historia de una reportera (Swank) que acepta un trabajo en Alaska donde se topa con un interesante caso de chicas indígenas desaparecidas; por último, 'Big Sky' presenta también un misterio en torno a chicas desaparecidas, esta vez en carretera, con Katheryn Winnick y Kylie Bunbury de protagonistas.

En Espinof | Las mejores series de 2023