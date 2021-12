Peter Dinklage responde a los fans enfadados con el final de 'Juego de Tronos': "Ya no sabían qué hacer con sus domingos por la noche. Querían más y se quejaron"

El final de 'Juego de Tronos' dejó insatisfechos a muchos seguidores de 'Juego de Tronos' -yo no me encuentro entre ellos-. Si es que hasta generó todo tipo de reacciones entre los protagonistas de la serie, pero ahora Peter Dinklage ha salido en su defensa, señalando además el motivo por el que cree que recibió algunas críticas durísimas.

Dinklage está actualmente promocionando el estreno de 'Cyrano' y por ello ha concedido una entrevista a The New York Times, siendo ahí donde ha entrado a valorar el desenlace de 'Juego de Tronos', apuntando que el público "quería que la gente blanca guapa cabalgasen juntos hacia la puesta de sol. Por cierto, es ficción. Hay dragones. Pasad página", comentando también lo siguiente:

La serie subvierte lo que piensas, y eso es lo que me encanta de ella. Sí, se llamaba 'Juego de tronos', pero al final, todo lo que me decían cuando la gente se me acercaba en la calle era: '¿Quién va a estar en el trono?'. No sé por qué esa fue su conclusión, porque la serie realmente era mucho más que eso.

Uno de mis momentos favoritos fue cuando el dragón quemó el trono porque acabó con toda esa conversación, alfo que fue irreverente y brillante por parte de los creadores de la serie: 'Cállate, no se va sobre eso'. Hacían eso constantemente, donde pensabas una cosa y te daban otra. Todos tenían sus propias historias mientras veían la serie, pero creo que la de nadie era tan buena como la de la serie.

Algo me dice que las palabras de Dinklage no van a sentar precisamente bien a muchos amantes de 'Juego de Tronos', pero es que la cosa no acabó ahí. El actor también cree que la gente se quejó tanto porque simplemente querían más y no querían quedarse sin la serie los domingos:

"Querían más, así que se quejaron por eso"

Creo que la razón de parte de las quejas fue que la serie iba a acabar y estaban enfadados porque estábamos rompiendo con ellos. Estábamos acabando y ya no sabían qué hacer con sus domingos por la noche. Querían más, así que se quejaron por eso. Tuvimos que terminar cuando lo hicimos, porque en lo que la serie era realmente buena era rompiendo nociones preconcebidas: los villanos se convirtieron en héroes y los héroes se convirtieron en villanos.

Si conoces la historia, cuando indagamos en progreso de los tiranos, no comienzan como tales. Estoy hablando de, alerta de spoiler, lo que sucedió al final de 'Juego de Tronos' con ese cambio de personaje. Es gradual, y me encantó cómo el poder corrompió a estas personas. ¿Qué le sucede a su brújula moral cuando prueba el poder? Los seres humanos son personajes complicados, ¿sabes?

Pelos en la lengua no ha tenido Dinklage a la hora de expresar su punto de vista, ahora os toca a vosotros valorar las palabras del actor que dio vida al inolvidable Tyrion Lannister en la serie de HBO Max. Os recuerdo que a su personaje ya no volveremos a verlo, pero el universo de 'Juego de Tronos' no ha finalizado, pues en breve podremos ver 'La casa del dragón'.