Prime Video acaba de renovar por sorpresa su mejor comedia de 2025. 'Su majestad' tendrá temporada 2

Volvemos a la monarquía según Pilar. Con un brevísimo teaser, la plataforma Prime Video acaba de darnos una sorprendente alegría al anunciar que renueva una de sus mejores comedias de 2025. De esta manera, 'Su majestad' tendrá temporada 2.

Una renovación que viene más de siete meses después del estreno de la serie, a finales de febrero, por lo que ya casi ni esperábamos una noticia sobre la ficción de ese tándem fabuloso que es Borja Cobeaga y Diego San José. La dupla, de hecho, volverá a estar al frente, con Cobeaga dirigiendo los ocho episodios de los que constará y San José de productor ejecutivo.

Reina se nace

Esta temporada 2 continuará lo anterior, con Pilar (Anna Castillo) viendo cómo no solo ha heredado la corona, sino también el odio de muchos españoles. Aquí la recién coronada reina intentará dar un giro a la percepción que tiene la gente de la monarquía, apostando por un reinado cercano y humilde, lo que le enfrentará a Guillermo (Ernesto Alterio), ahora jefe de la Casa Real.

No ha trascendido las nuevas incorporaciones al proyecto en cuanto al reparto, pero el comunicado de Amazon hablan de que Pilar encontrará el apoyo en Amanda, antigua amante de su padre. Por lo demás, tendremos un aumento de la sala de guion con Víctor García León, Borja Glez. Santaolalla y Diana Rojo uniéndose a José Antonio Pérez Ledo y Borja Cobeaga.

