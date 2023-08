"Es lo que va a dar unidad a toda la serie". Los creadores de 'Stranger Things' desvelan un detalle vital sobre la temporada 5 y final del gran éxito de Netflix

La temporada 5 de 'Stranger Things' será la última de una de las mejores series de Netflix y lo cierto es que ya debería estar rodándose, pero la huelga de guionistas en Hollywood obligó a aplazar la grabación de forma indefinida. Todavía está por ver cuándo podrá retomarse, pero sus creadores acaban de dar una pista muy importante sobre lo que podremos ver en esta última visita a Hawkins.

"Will vuelve a ser el centro de atención en la temporada 5"

Los Hermanos Duffer han colaborado brevemente con un artículo de Variety alrededor de la figura de Noah Schnapp, el joven actor que da vida a Will en la serie de Netflix. Sin embargo, es una aportación jugosa, ya que han desvelado un punto clave sobre la temporada 5 de 'Stranger Things':

Will vuelve a ser el centro de atención en la temporada 5. Este arco emocional para él es lo que creemos que va a dar unidad a toda la serie. Will está acostumbrado a ser el joven, el introvertido, el protegido. Así que parte de su viaje, no es sólo la sexualidad, es Will convirtiéndose de forma plena en un hombre joven.

El propio Schnapp ya había apuntado en esa dirección al afirmar que "la historia empezó con Will, y acabará con Will", pero no quita para que este comentario de los Duffer tenga especial importancia, ya que ellos son la gran fuerza creativa detrás de 'Stranger Things'.

Recordemos que la temporada 5 de 'Stranger Things' va a ser una de las más caras de la historia de la televisión, pero aún seguirá por detrás de la multimillonaria inversión que supuso 'El señor de los anillos: Los anillos de poder' para Amazon Prime Video. Eso sí, antes de verla llegará su precuela en forma de obra de teatro, cuyo estreno está previsto para finales de año, que explorará los orígenes del terrorífico Vecna.

Por su parte, David Harbour dejó claro hace meses que "ya es hora de que termine" la serie de Netflix, pero la plataforma no va a dejar morir como si nada uno de sus títulos estrella, por lo que ya tiene en marcha un spin-off animado y muy raro sería que no lleguen más proyectos dentro de este lucrativo universo de terror y ciencia ficción.

