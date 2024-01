La showrunner de 'True Detective: Noche Polar' trata de parar el review bombing atacando a "los bros y los fanboys de la temporada 1"... y le sale mal

A estas alturas, todos sabemos lo que es el review bombing, incluso aunque jamás lo hayamos practicado: se trata de bajar artificialmente la nota de una película o serie que no vamos a ver porque tiene algo que no nos gusta (normalmente acusada de "woke"). 'Capitana Marvel', 'Cazafantasmas', 'La sirenita' o el episodio 3 de 'The last of us' han sido algunas de las señaladas por el frío dedo de quien no tiene nada mejor que hacer y ahora ha sido el turno, aparentemente, de 'True detective: Noche polar'.

Actualmente, la serie en Rotten Tomatoes (nos pongamos como nos pongamos sigue siendo vital para entender el ecosistema audiovisual actual) tiene un 93% a favor en la crítica y un 70% en el público. Allí, más de mil reseñas se quejan de que no es lo mismo que la temporada 1 con el toquecito habitual de odio al que los que escribimos de esto ya estamos tristemente acostumbrados.

Pero, durante un tiempo, fue incluso peor. Tanto, que la showrunner, Issa López, fue a Twitter a pedir a los fans que la ayudaran a contrarrestar el review bombing. "Si te gustó el episodio y tienes una cuenta en Rotten Tomatoes, quizá puedas ir allí y dejar una reseña. Los bros y los fanboys duros han convertido en una misión arrastrar la nota por los suelos y es bastante triste, considerando todas las de cinco estrellas". ¿Cuál ha sido el resultado? Aún más confrontación entre los que la han hecho caso y los que han sentido como obligación moral ir a cantarle las cuarenta.

Una vez más, el término medio no se ha estilado (tampoco en el provocativo mensaje de López, todo sea dicho) y, al final, ha retirado el tuit: "Odio el review bombing de cualquier tipo, pero A: nuestra nota del público en RT es mucho mejor ahora, y B: hice una generalización sobre quién lo estaba haciendo. Y las generalizaciones SIEMPRE son un error. ¡Y! ¡MUCHISIMOS bros y fans de la temporada 1 amaron nuestro primer episodio!". Vamos, intentar hacer control de daños tras ver que no había solucionado nada.

Una nota al pie más en la triste historia del review bombing que, se empeñe quien se empeñe, no solo existe, sino que es un grave problema en un mundo audiovisual cada vez más polarizado y complejo. Y no tiene pinta de ir a mejor.

