'Solo asesinatos en el edificio' tendrá temporada 6 y una mudanza. El creador de la magnífica comedia de misterio explica por qué abandonan Nueva York

Prácticamente era una de las cosas que ni cotizaba en las apuestas sobre las series que renuevan y cancelan. Disney ha confirmado que tendremos temporada 6 de la magnífica 'Solo asesinatos en el edificio' (Only Murders in the Building) y que, efectivamente, esta temporada supondrá cruzar el charco para nuestro trío podcaster favorito.

Y es que tal como se adelanta en los instantes finales del final, valga la redundancia, de la temporada 5, el misterio que se les viene encima a Mabel, Charles y Oliver (Selena Gomez, Steve Martin y Martin Short) tiene mucho que ver con Londres... y con la realeza británica.

Only Murders in the Palace

Recordemos que el nuevo "asesinato en el edificio", aunque solo sea de manera técnica ya que la victima cayó justo en el umbral del Arconia, tiene como sujeto a Cinda Canning (Tina Fey), la podcaster que lo comenzó todo. Su nuevo pódcast, "La chica de rizos", arranca con el relato de una mujer de rizos rojos a la que acusan del asesinato de alguien con ascendencia real en Londres.

De esta manera, la noticia de la renovación confirma un viaje a Londres para los protagonistas de 'Solo asesinatos en el edificio'. De hecho, John Hoffman, cocreador de la serie, asegura que la idea es rodar únicamente en la capital británica. Para Hoffman le resultaba fascinante el irse a la cuna de los clásicos del misterio para contar este caso:

«Surgió la idea de volver al origen de la historia, con Cinda como el punto que los unió a todos. Su admiración por ella y por su pódcast fue cómo empezó todo. Y luego llevarlo [a Londres], el lugar donde nació la literatura de misterio. Me pareció muy interesante combinar la narración de ficción con el true crime y el formato de pódcast, mezclar esos dos mundos. Es la tierra de Agatha Christie y Arthur Conan Doyle, unida a nuestros podcasters ya los que ellos han logrado. Reunir todo eso en el lugar donde surgió el misterio de asesinato, clásico y acogedor, me resultó realmente fascinante.»

Evidentemente, todavía no hay más detalles sobre lo que nos vamos a encontrar en esta temporada 6, lo que podemos prácticamente asegurar es que tendremos que despedirnos de los pintorescos vecinos del Arconia y que tendremos más presencia de Tina Fey en el reparto.

