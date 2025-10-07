HOY SE HABLA DE

La sucesora de 'Peaky Blinders' ha sido un gran fracaso para Netflix. La cancelación de 'La casa Guinness' es inevitable tras estos malos datos

Los precedentes más actuales apuntan a que se quedará sin temporada 2

Netflix apostó con mucha fuerza por 'La casa Guinness', la nueva serie del creador de 'Peaky Blinders' que recuerda bastante al thriller criminal liderado por Cillian Murphy. Sin embargo, el público no se ha mostrado muy interesado en ella, hasta el punto que no nos queda otra que etiquetarla como un gran fracaso para la plataforma.

Lo cierto es que los datos de la primera semana de 'La casa Guinness' en Netflix no fueron nada espectaculares, ya que sumó 5,2 millones de visualizaciones, pero es que en la segunda apenas ha subido hasta los 6,4 millones. Una cifra muy pobre que sitúa a la serie al borde de la cancelación, o al menos así es si tomamos en cuenta algunos ejemplos recientes.

Casi todo apunta en su contra

Por ejemplo, 'La residencia' comenzó con 6,4 millones de visualizaciones y luego subió hasta 8,8 en la segunda semana. ¿Resultado? Cancelada. Por su parte, 'Aguas turbias' fue la serie de habla inglesa más vista de Netflix durante sus dos primeras semanas en la plataforma, sumando primero 8,3 millones de visualizaciones y luego 11,6. También está ya cancelada.

'La casa Guinness' tiene peores datos que todas ellas y tampoco hay ningún motivo para pensar que sea tan barata en comparación como para que esas cifras sean suficientes. Por otro, es cierto que cuenta con un fuerte respaldo de la crítica, ya que cuenta con un 90% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes, pero eso muy rara vez es tenido en cuenta por Netflix.

De hecho, creo que la principal bala que le queda a la serie escrita y creada por Steven Knight es que Netflix quiera tenerlo contento. Recordemos que hace bien poco se anunció que la serie secuela de 'Peaky Blinders' tendrá al menos dos temporadas, por lo que la plataforma quizá prefiera tenerle contento y dejarle al menos que cierre la historia de 'La casa Guinness' con otra temporada.

