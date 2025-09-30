La temporada 2 de 'El refugio atómico' cada vez más cerca: el thriller esquiva la cancelación y se convierte en la serie número 1 mundial de Netflix

Hace unas semanas os informábamos de que el estreno de 'El refugio atómico' se había saldado con datos de audiencia muy decepcionantes que invitaban a pensar en que la serie podría no pasar de ahí. Sin embargo, su seguimiento ha crecido de forma considerable, hasta el punto de que se ha convertido en la serie número 1 mundial de Netflix.

En concreto, 'El refugio atómico' ha sumado 10,3 millones de visualizaciones durante la semana del 22 al 28 de septiembre de 2025. Eso supone casi el triple de lo que había conseguido en sus primeros días disponible en Netflix, por lo que es evidente que el público no le ha dado la espalda pese a haber arrancado con el pie izquierdo.

En el aire

Esto nos obliga a tener que dejar de hablar de 'El refugio atómico' como un fracaso -aunque decepción sí que creo que aún se lo merece-, ya que es cierto que sigue lejos de los datos conseguidos por 'La casa de papel' o 'Berlín', pero son cifras bastante respetables. Eso siempre teniendo en cuenta que el presupuesto no se haya disparado demasiado, pero no tenemos ningún tipo de información fiable al respecto.

Ahora habrá que estar muy atentos a si Netflix reacciona de alguna forma, pues es un buen momento para anunciar una temporada 2 en el caso de que la plataforma quiera seguir adelante con ella. Teniendo en cuenta que los decorados de la serie todavía seguían en pie, imagino que esa era la idea, aunque también que contase con una mayor cantidad de visualizaciones.

Lo que sí sabemos ya es que la siguiente parada de la productora Vancouver Media será la temporada 2 de 'Berlín', pero aún no se ha concretado la fecha de estreno. Eso sí, su rodaje está muy avanzado o quizá incluso finalizado, por lo que no deberíamos tener que esperar mucho.

En Espinof | Las mejores películas de Netflix en 2025

En Espinof | Las mejores series de Netflix en 2025