'The Walking Dead' 8x11: el tablero se recoloca sin prisa recuperando tramas abandonadas

En 'Vivos o muertos', al igual que la semana pasada en 'Los perdidos y los saqueadores, se dedica un poco de tiempo a distintas líneas argumentales entrelazadas, pero esta vez, ninguno de los personajes, salvo Negan, vuelven a aparecer. El nivel de complejidad de tramas ahora mismo es de escala épica, y es casi imposible que tengamos un episodio en el que veamos las caras de todos los que participan ahora mismo en la guerra.

De ser así, es probable que apenas viéramos a cada uno más de cinco minutos y no se pudiera desarrollar un argumento con sentido. Por ello, en este nuevo capítulo, volvemos a ver a la cuadrilla de Daryl por primera vez desde que la serie regresara con 'Honor'. Les seguimos mientras se dirigen a la colina, donde se está formando la retaguardia contra Negan. Si bien el episodio viene con un poco de relleno, la mirada a esas filas se hace imprescindible para tejer los huecos argumentales.

Esta reseña contiene SPOILERS

Zombies del pantano

El veterano director de 'The Walking Dead', Michael E. Satrazemis, da un enfoque de los caminantes que recupera uno de los puntos fuertes del género, el terror clásico. Aunque ya habíamos visto el recurso antes, los "zombies acuáticos" del pantano que aparecen nos recuerdan a los momentos más oscuros y grumosos del cine de Fulci, con lo que la serie deja claro que sabe cuáles son sus referentes y que el drama no dejará nunca atrás las imágenes pesadillescas.

Y tiene cierto mérito que se consiga ese aire de horror en estos días que los muertos vivientes están tan presentes en la cultura pop. La secuencia principal con el ataque de los cadáveres a medio pudrir crea también una tensión real cuando Rosita se abre paso a través del agua, y sabemos que pueden atacar en cualquier momento. Ese bloque sucede en el tiempo dedicado a Daryl, Rosita, Tara y Dwight durante su viaje y en el mismo, los dos últimos tienen el enfrentamiento que se estaba cociendo desde que el salvador traicionara a Negan.

Hay una exposición innecesaria sobre por qué Tara quiere matar a Dwight, y su historia de traición se resuelve de forma confusa, puesto que acaba regresando al Santuario con una patrulla de salvadores. Parece que el salvador que pilló a Dwight traicionando a Negan ha desaparecido, a menos que aparezca más tarde para delatarle, el gran problema para la credibilidad del momento es que nadie echara en falta a uno de los hombres de confianza del líder del bate. Raro.

El destino del padre Gabriel

Las otra gran pieza involucra al Padre Gabriel y al Dr. Carson, en su escape del Santuario. Dos personajes que no son héroes al uso y encuentran dificultades cuando se encuentran con un zombie gateando hacia su coche. 'Vivos o muertos' se centra bastante en la pareja y logra una historia bastante digna a pesar de ser, claramente, uno de esos episodios en los que un viaje podría resumirse con una elipsis. Si en otras temporadas se notaba bastante el relleno, el desarrollo de los personajes hacen que merezca el rato junto a ellos.

Como no es extraño en 'The Walking Dead', la fe es abordada para presagiar una muerte inminente, ya que Carson finalmente es asesinado por un Salvador, pero el metraje que conduce a ese momento juega con una especie de realismo mágico, que da un significado especial a su muerte. La fe de Gabriel para seguir sus creencias en un mundo que parece que Dios ha abandonado le hace un personaje cada vez más interesante, con esa determinación de cumplir la voluntad de Dios que le hace creer en sumisión sagrada para salvar a Carson, para llevarlo hacia Maggie para ayudarle con el parto.

Y realmente, durante el episodio, todos los momentos parecen estar escritos de una manera catárquica. El sacerdote y Carlson encuentran la casa y los antibióticos que buscan, escapan del ataque de un caminante y de cepos para osos. Todo parece orquestado según designios divinos, pero el destino final del doctor y el castigo de Gabriel son como un castigo inesperado, pese al halo poético del momento. El episodio subvierte la idea de que la esperanza tiene recompensa y asesta un golpe de nihilismo duro para un personaje trágico.

Maggie, Eugene y los demás

En los huecos de esas dos historias principales, también hay tiempo para ponernos al día con Eugene, que está manteniendo la calma pese a haber engañado a Negan bastantes veces en los últimos episodios. Da la impresión de que Negan sabe perfectamente que fue responsable de la muerte de Sasha y la fuga de Gabriel y Carson. Por mucho que a veces nos lo pinten como un poco idiota, podría ser que permitiera a Eugene su traición gracias a su capacidad para reponer la munición de los Salvadores, engañando a todos.

Negan, por otra parte, vuelve a su tono fanfarrón en contraste a la complejidad mostrada en el episodio anterior, durante la excelente escena con Rick. Da la impresión de que el villano controla cómo se muestra ante sus siervos y ante sus enemigos, y se está comenzando a entender como funciona su cabeza. No está siempre de broma y entendemos que la motivación final, es que él cree que está salvando a la gente y construyendo un mundo nuevo. Pero sin embargo, su plan de untar las armas con sangre de zombie saca a la luz su lado más premeditadamente maligno.

Todos los personajes convergen en la colina al final de 'Vivos o muertos', en dónde se enteran del destino de Carl. También sabemos que que Rick está allí, aunque no aparece en el episodio. Maggie tiene algunos momentos de negociación con los prisioneros que no aportan demasiado y la diatriba de Morgan, Carol y Henry tampoco parece que vaya a llevar a ninguna parte. La trama general apenas evoluciona, pero el aire era un tanto necesario para reordenar las fuerzas antes de la batalla final. Esperemos que no usen tres episodios para narrar el viaje de los salvadores a la colina.