Tráiler de 'Camping': Jennifer Garner y David Tennant se toman unas (estresantes) vacaciones en la nueva comedia de HBO

Suele decirse que después de las vacaciones se necesitan unas vacaciones. Pueden ser estresantes y, de hecho, muchas parejas rompen en los meses de verano. Ahora que hemos vuelvo a la rutina, HBO presenta el tráiler de 'Camping', una comedia protagonizada por Jennifer Garner y David Tennant sobre un grupo de amigos que decide juntarse para pasar unos días libres en el campo.

Se vende como la nueva serie de las productoras de 'Girls', Lena Dunham y Jenni Konner, pero lo cierto es que ya había una 'Camping' inglesa: fue creada por Julia Davis y sus escasos 6 episodios se emitieron en 2016. No es raro que los estadounidenses hagan remakes de series británicas, como 'The Office' o 'House of Cards', pero este caso me sorprende. ¿No es un poco absurdo? Si el material fuera en otro idioma o mostrara una cultura más diferente...

Aunque claro, con Tennant a bordo, ¿quién se resiste? El británico interpreta a Walt y Garner da vida a su esposa Kathryn, una mujer obesionada con que todo salga perfecto (lo que en inglés llaman "control freak"). En el 45º cumpleaños de su marido, Kathryn planea un relajante y divertido viaje al campo, donde estarán acompañados por su hermana y unos amigos. La celebración se convierte pronto en una pesadilla que pone a prueba los matrimonios y las amistades...

Curiosamente, Jennifer Garner y David Tennant comparten un pasado relacionado con Marvel y Daredevil: ella fue Elektra en el cine y él encarnó al villano de Jessica Jones, colega del superhéroe en las adaptaciones televisivas de Netflix. Volviendo a 'Camping', el reparto se completa con Juliette Lewis, Janicza Bravo, Arturo del Puerto, Brett Gelman, Ione Skye y Bridget Everett. HBO la estrena el 14 de octubre y consta de 8 capítulos.