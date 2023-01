Telecinco confía más en 'First Dates' que en 'Para toda la vida': Mediaset destierra su mayor fracaso en audiencias al late night

¿Es 'Para toda la vida' el mayor fracaso de la historia de Telecinco? Pues probablemente porque el programa no ha levantado cabeza en ningún momento y, tras cambiarlo de día y ser relegado a Cuatro, ahora se va directamente al late night.

La adaptación española de 'The bachelorette' debutó como el peor estreno de reality de la historia de Telecinco. Sus datos no mejoraron a lo largo de las semanas y la cosa solo fue a peor. Finalmente, Mediaset decidió sacárselo de encima y reubicarlo a Cuatro, cambiando su emisión a los miércoles para no coincidir con la temporada 6 de La isla de las tentaciones los lunes.

La confianza que Mediaset tiene en el formato es tan poca que ahora, directamente, lo ha confinado al late night, dejándole a 'First dates' la tarea de competir contra la Copa del Rey y el nuevo episodio de 'Atrapa un millón', mientras que en Telecinco harán lo que puedan con 'Escándalo, relato de una obsesión'.

A partir de ahora, los episodios restantes de 'Para toda la vida' se emitirán los miércoles a las 23:30 en Cuatro, como respuesta a los decepcionantes datos de audiencia que el dating show presentado por Jesús Vázquez ha cosechado con cada gala.

Últimos pretendientes

En el último episodio del reality, Sheila eliminó a Javi y Sergio Guisado pero, poco antes, se sorprendió al presenciar el abandono de Álvaro, que rechazó la rosa y decidió irse voluntariamente. La final se va acercando y es que solo quedan cuatro candidatos: Carlos, Héctor, Juan y Miguel.