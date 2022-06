Una Smart TV de LG con súper descuento y Dolby Atmos para disfrutar del estreno de Ms. Marvel con un sonido superior

LG ha tenido una gran evolución en las Smart TV durante los últimos años, ofreciendo precios muy competitivos y con buenas prestaciones. Si aún no has dado el salto a la mejor calidad de imagen ya no tienes excusa, porque hemos encontrado una oferta muy interesante en PcComponentes para la Smart TV LG Nano de 65 pulgadas y resolución 4K, y puedes llevártela por solo 718,99 euros.

Comprar Smart TV al mejor precio

Si has pensado que, con la llegada del verano, es un buen momento para renovar el viejo televisor del salón y quieres de lo mejorcito para disfrutar de Ms. Marvel y todas las series de estreno de Disney+ con una increíble calidad tanto en imagen como en sonido, esta oferta en la Smart TV LG podría interesarte, y ahora puedes conseguirla con un descuento del 15% que la deja a casi su precio mínimo histórico.

Muchas personas aún no han dado el salto a la resolución 4K, y esta Smart TV, que además cuenta con HDR10 Pro, es la excusa perfecta para poder llevar la mejor calidad a la comodidad de nuestros hogares, algo que podemos disfrutar aún más con su pantalla de 65 pulgadas, algo grande para instalarla en cualquier habitación pero perfecta si el televisor que queremos renovar es el del salón.

El colorido de las imágenes ofrece una gran pureza para destacar el contraste en escenas iluminadas o muy oscuras, algo que nos viene muy bien para no perdernos ni un solo detalle cuando estemos viendo películas o disfrutando de los videojuegos.

Cuenta con una gran calidad de imagen, pero también de sonido, ya que esta Smart TV viene con Dolby Vision, que se encarga de ajustar la configuración de imagen con la Inteligencia Artificial que viene con el televisor, y Dolby Atmos, que permite tener en nuestra casa un sonido envolvente, por lo que esta combinación da unos grandes resultados para disfrutar de la mejor experiencia. Y esto es algo muy a tener en cuenta, ya que nos permite evitar la necesidad de adquirir una barra de sonido adicional que consiga destacar la mejor calidad de sonido.

Si, además, sois unos apasionados de los videojuegos, este modelo de LG cuenta con un optimizador de juegos que ajusta la imagen de cada uno de ellos. Su nombre nos da una idea de su funcionamiento, y es que la Smart TV se encarga de de optimizar los gráficos y visibilidad para no perder la calidad de imagen en ningún momento. Además, cuenta con una colaboración con Xbox, mejorando en mayor medida las características del televisor desde el momento en el que conectamos nuestra consola.

