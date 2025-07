41 años después, 'Spinal Tap' vuelve con el tráiler de una secuela que nos hará soltarnos el pelo y arañar nuestra guitarra eléctrica

De todas las bandas ficticias creadas para la ficción (Josie and the pussycats, Alvin y las ardillas, Blues Brothers, California Dreams, Sex Bob-Omb y demás), hay una que destaca por méritos propios: se trata de Spinal Tap, el grupo de heavy metal que nació en 1979 durante el programa The TV Show y que tuvo su apogeo en 1984, con el falso documental 'This is Spinal Tap'. Han pasado 41 años desde aquello, pero el heavy metal nunca muere, y las ganas de choteo tampoco. Así, por fin hemos podido ver el tráiler de 'Spinal Tap II: The End Continues', que no llega pronto ni tarde, sino cuando el guitarreo lo exige.

¡Sube el volumen a 11!

Lo cierto es que en todos estos años, Spinal Tap no ha estado esperando su regreso sin más: el grupo ha grabado tres discos (el último, 'Back from the dead', de 2009) y ha tocado en varios conciertos. Sin embargo, pocos esperaban que Rob Reiner y el resto del equipo de la primera entrega pudieran repetir la gracia tantos años después y que siguiera fresca.

Para comprobar si han triunfado en su intento tendremos que esperar hasta el 12 de septiembre, donde podremos ver si una reunión del grupo 15 años después de su último concierto es suficiente para calmar las expectativas de todos los que convirtieron a la primera parte en un fenómeno de culto. Personalmente, con que sea la mitad de divertida, con tantas referencias a la industria y canciones increíbles como 'Spinal Tap', ya me conformo.

No será por la falta de invitados, desde luego, porque harán cameos personas como Paul McCartney, Elton John, Questlove o Lars Ulrich entre muchos otros, y sabremos a qué se ha dedicado Spinal Tap durante todos estos años en la ficción, más o menos alejada de la realidad. ¡Sacad vuestras guitarras, subid el volumen a 11 y preparaos para revivir tiempos mejores!

